Rohkem infot EXCC

EXCC Hinnainfo

EXCC Valge raamat

EXCC Ametlik veebisait

EXCC Tokenoomika

EXCC Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ExchangeCoin logo

ExchangeCoin hind (EXCC)

Loendis mitteolevad

1 EXCC/USD reaalajas hind:

$0.03003249
$0.03003249$0.03003249
+0.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ExchangeCoin (EXCC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:40:23 (UTC+8)

ExchangeCoin (EXCC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02969293
$ 0.02969293$ 0.02969293
24 h madal
$ 0.03037181
$ 0.03037181$ 0.03037181
24 h kõrge

$ 0.02969293
$ 0.02969293$ 0.02969293

$ 0.03037181
$ 0.03037181$ 0.03037181

$ 0.259997
$ 0.259997$ 0.259997

$ 0
$ 0$ 0

-0.53%

+0.26%

-0.66%

-0.66%

ExchangeCoin (EXCC) reaalajas hind on $0.03003249. Viimase 24 tunni jooksul EXCC kaubeldud madalaim $ 0.02969293 ja kõrgeim $ 0.03037181 näitab aktiivset turu volatiivsust. EXCCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.259997 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on EXCC muutunud -0.53% viimase tunni jooksul, +0.26% 24 tunni vältel -0.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ExchangeCoin (EXCC) – turuteave

$ 917.33K
$ 917.33K$ 917.33K

--
----

$ 961.30K
$ 961.30K$ 961.30K

30.54M
30.54M 30.54M

32,000,000.0
32,000,000.0 32,000,000.0

ExchangeCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 917.33K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EXCC ringlev varu on 30.54M, mille koguvaru on 32000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 961.30K.

ExchangeCoin (EXCC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ExchangeCoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ExchangeCoin ja USD hinnamuutus $ +0.0073120343.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ExchangeCoin ja USD hinnamuutus $ +0.0103619928.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ExchangeCoin ja USD hinnamuutus $ +0.009016067666971354.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.26%
30 päeva$ +0.0073120343+24.35%
60 päeva$ +0.0103619928+34.50%
90 päeva$ +0.009016067666971354+42.90%

Mis on ExchangeCoin (EXCC)

TheEXCCcoin was created in 2017 to provide finance in support of an idea to build a decentralised exchange platform. The platform was developed to offer services to semi-professional cryptocurrency traders. The Exchange Coin is one of the rare cryptocurrencies with a value reflected in the features of real products. It is similar to the traditional market and stock exchange setting. This project has been developed based on a solid foundation and innovative plans which is aimed at providing long-term benefits to all holders of theEXCCcoins.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ExchangeCoin (EXCC) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

ExchangeCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on ExchangeCoin (EXCC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ExchangeCoin (EXCC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ExchangeCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ExchangeCoin hinna ennustust kohe!

EXCC kohalike valuutade suhtes

ExchangeCoin (EXCC) tokenoomika

ExchangeCoin (EXCC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EXCC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ExchangeCoin (EXCC) kohta

Kui palju on ExchangeCoin (EXCC) tänapäeval väärt?
Reaalajas EXCC hind USD on 0.03003249 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EXCC/USD hind?
Praegune hind EXCC/USD on $ 0.03003249. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ExchangeCoin turukapitalisatsioon?
EXCC turukapitalisatsioon on $ 917.33K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EXCC ringlev varu?
EXCC ringlev varu on 30.54M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EXCC (ATH) hind?
EXCC saavutab ATH hinna summas 0.259997 USD.
Mis oli kõigi aegade EXCC madalaim (ATL) hind?
EXCC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on EXCC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EXCC kauplemismaht on -- USD.
Kas EXCC sel aastal kõrgemale ka suundub?
EXCC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EXCC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:40:23 (UTC+8)

ExchangeCoin (EXCC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.