Exactly USD Coin (EXAUSDC) reaalajas hind on $0.999939. Viimase 24 tunni jooksul EXAUSDC kaubeldud madalaim $ 0.999885 ja kõrgeim $ 0.999939 näitab aktiivset turu volatiivsust. EXAUSDCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.001 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.99973.
Lüliajalise tootluse osas on EXAUSDC muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel +0.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Exactly USD Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 0.00 24 tunnise kauplemismahuga. EXAUSDC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1624123.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.62M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Exactly USD Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Exactly USD Coin ja USD hinnamuutus $ +0.0001086933.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Exactly USD Coin ja USD hinnamuutus $ +0.0001086933.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Exactly USD Coin ja USD hinnamuutus $ +0.00005801.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+0.01%
|30 päeva
|$ +0.0001086933
|+0.01%
|60 päeva
|$ +0.0001086933
|+0.01%
|90 päeva
|$ +0.00005801
|+0.01%
Exactly Protocol is a decentralized, non-custodial and open-source protocol that provides an autonomous interest rate market to lenders and borrowers while setting interest rates based on credit supply and demand, enabling users to frictionlessly exchange the time value of their crypto assets at both variables and fixed interest rates for the first time in DeFi. Aside from taking loans and making deposits at variable interest rates from a Variable Rate Pool, this protocol enables users to do so at fixed rates through interaction with several Fixed Rate Pools, each representing a specific maturity date. Interest rates are determined based on the credit utilization rate of each Fixed Rate Pool.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.