Exactly Protocol is a decentralized, non-custodial and open-source protocol that provides an autonomous interest rate market to lenders and borrowers while setting interest rates based on credit supply and demand, enabling users to frictionlessly exchange the time value of their crypto assets at both variables and fixed interest rates for the first time in DeFi. Aside from taking loans and making deposits at variable interest rates from a Variable Rate Pool, this protocol enables users to do so at fixed rates through interaction with several Fixed Rate Pools, each representing a specific maturity date. Interest rates are determined based on the credit utilization rate of each Fixed Rate Pool.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Exactly USD Coin (EXAUSDC) kohta Kui palju on Exactly USD Coin (EXAUSDC) tänapäeval väärt? Reaalajas EXAUSDC hind USD on 0.999939 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EXAUSDC/USD hind? $ 0.999939 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EXAUSDC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Exactly USD Coin turukapitalisatsioon? EXAUSDC turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EXAUSDC ringlev varu? EXAUSDC ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EXAUSDC (ATH) hind? EXAUSDC saavutab ATH hinna summas 1.001 USD . Mis oli kõigi aegade EXAUSDC madalaim (ATL) hind? EXAUSDC nägi ATL hinda summas 0.99973 USD . Milline on EXAUSDC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EXAUSDC kauplemismaht on $ 0.00 USD . Kas EXAUSDC sel aastal kõrgemale ka suundub? EXAUSDC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EXAUSDC hinna ennustust

