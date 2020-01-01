EXA (EXA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi EXA (EXA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

EXA (EXA) teave EXA Market is an NFT marketplace empowering creators and collectors. With a strong emphasis on quality over quantity, the platform aims to reshape the perception of NFTs by enabling artists and creators to express their authentic visions. By offering seamless and secure onboarding for users, EXA Market is dedicated to fostering a community that values creativity, accessibility, and innovation in the blockchain space. Ametlik veebisait: https://exa.market/ Valge raamat: https://docs.exa.community/ Ostke EXA kohe!

EXA (EXA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EXA (EXA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.43K $ 8.43K $ 8.43K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 76.83M $ 76.83M $ 76.83M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 109.73K $ 109.73K $ 109.73K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01990015 $ 0.01990015 $ 0.01990015 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00008605 $ 0.00008605 $ 0.00008605 Praegune hind: $ 0.00010974 $ 0.00010974 $ 0.00010974 Lisateave EXA (EXA) hinna kohta

EXA (EXA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EXA (EXA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EXA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EXA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EXA tokeni tokenoomikat, avastage EXA tokeni reaalajas hinda!

EXA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EXA võiks suunduda? Meie EXA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EXA tokeni hinna ennustust kohe!

