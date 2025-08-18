Rohkem infot EXA

EXA Hinnainfo

EXA Valge raamat

EXA Ametlik veebisait

EXA Tokenoomika

EXA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

EXA logo

EXA hind (EXA)

Loendis mitteolevad

1 EXA/USD reaalajas hind:

$0.00010766
$0.00010766$0.00010766
-10.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
EXA (EXA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:27:30 (UTC+8)

EXA (EXA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01990015
$ 0.01990015$ 0.01990015

$ 0
$ 0$ 0

-0.26%

-10.45%

-11.77%

-11.77%

EXA (EXA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul EXA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. EXAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01990015 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on EXA muutunud -0.26% viimase tunni jooksul, -10.45% 24 tunni vältel -11.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

EXA (EXA) – turuteave

$ 8.27K
$ 8.27K$ 8.27K

--
----

$ 107.66K
$ 107.66K$ 107.66K

76.83M
76.83M 76.83M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

EXA praegune turukapitalisatsioon on $ 8.27K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EXA ringlev varu on 76.83M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 107.66K.

EXA (EXA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse EXA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse EXA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse EXA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse EXA ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-10.45%
30 päeva$ 0-20.84%
60 päeva$ 0-12.16%
90 päeva$ 0--

Mis on EXA (EXA)

EXA Market is an NFT marketplace empowering creators and collectors. With a strong emphasis on quality over quantity, the platform aims to reshape the perception of NFTs by enabling artists and creators to express their authentic visions. By offering seamless and secure onboarding for users, EXA Market is dedicated to fostering a community that values creativity, accessibility, and innovation in the blockchain space.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse EXA (EXA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

EXA hinna ennustus (USD)

Kui palju on EXA (EXA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EXA (EXA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EXA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EXA hinna ennustust kohe!

EXA kohalike valuutade suhtes

EXA (EXA) tokenoomika

EXA (EXA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EXA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EXA (EXA) kohta

Kui palju on EXA (EXA) tänapäeval väärt?
Reaalajas EXA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EXA/USD hind?
Praegune hind EXA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EXA turukapitalisatsioon?
EXA turukapitalisatsioon on $ 8.27K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EXA ringlev varu?
EXA ringlev varu on 76.83M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EXA (ATH) hind?
EXA saavutab ATH hinna summas 0.01990015 USD.
Mis oli kõigi aegade EXA madalaim (ATL) hind?
EXA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on EXA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EXA kauplemismaht on -- USD.
Kas EXA sel aastal kõrgemale ka suundub?
EXA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EXA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:27:30 (UTC+8)

EXA (EXA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.