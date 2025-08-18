Mis on EXA (EXA)

EXA Market is an NFT marketplace empowering creators and collectors. With a strong emphasis on quality over quantity, the platform aims to reshape the perception of NFTs by enabling artists and creators to express their authentic visions. By offering seamless and secure onboarding for users, EXA Market is dedicated to fostering a community that values creativity, accessibility, and innovation in the blockchain space.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse EXA (EXA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

EXA hinna ennustus (USD)

Kui palju on EXA (EXA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EXA (EXA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EXA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EXA hinna ennustust kohe!

EXA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

EXA (EXA) tokenoomika

EXA (EXA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EXA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EXA (EXA) kohta Kui palju on EXA (EXA) tänapäeval väärt? Reaalajas EXA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EXA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EXA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on EXA turukapitalisatsioon? EXA turukapitalisatsioon on $ 8.27K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EXA ringlev varu? EXA ringlev varu on 76.83M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EXA (ATH) hind? EXA saavutab ATH hinna summas 0.01990015 USD . Mis oli kõigi aegade EXA madalaim (ATL) hind? EXA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on EXA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EXA kauplemismaht on -- USD . Kas EXA sel aastal kõrgemale ka suundub? EXA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EXA hinna ennustust

EXA (EXA) Olulised valdkonna uudised