EvoSimGame (ESIM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi EvoSimGame (ESIM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

EvoSimGame (ESIM) teave ESIM is the governance token of EvoSim Game — a Web3 economic strategy built as a gamified extension of the real-world telecom operator ESIM. It connects telecom infrastructure with blockchain and in-game mechanics, enabling community-led development and anchoring a scalable decentralized economy. With a fixed supply of 50 million tokens, ESIM anchors a scalable Web3 ecosystem — connecting global telecom operations with the next generation of decentralized digital economies. Ametlik veebisait: https://evosimgame.com/ Valge raamat: https://evosimgame.com/docs

EvoSimGame (ESIM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EvoSimGame (ESIM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.05M Koguvaru: $ 50.00M Ringlev varu: $ 50.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.05M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.091641 Kõigi aegade madalaim: $ 0.05084 Praegune hind: $ 0.060901

EvoSimGame (ESIM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EvoSimGame (ESIM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ESIM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ESIM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ESIM tokeni tokenoomikat, avastage ESIM tokeni reaalajas hinda!

ESIM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ESIM võiks suunduda? Meie ESIM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

