EvoSimGame hind (ESIM)

1 ESIM/USD reaalajas hind:

$0.062778
$0.062778
-2.90%1D
EvoSimGame (ESIM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:20:22 (UTC+8)

EvoSimGame (ESIM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.71%

-2.99%

-5.82%

-5.82%

EvoSimGame (ESIM) reaalajas hind on $0.062778. Viimase 24 tunni jooksul ESIM kaubeldud madalaim $ 0.062211 ja kõrgeim $ 0.065694 näitab aktiivset turu volatiivsust. ESIMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.091641 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05084.

Lüliajalise tootluse osas on ESIM muutunud +0.71% viimase tunni jooksul, -2.99% 24 tunni vältel -5.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

EvoSimGame (ESIM) – turuteave

EvoSimGame praegune turukapitalisatsioon on $ 3.14M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ESIM ringlev varu on 50.00M, mille koguvaru on 50000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.14M.

EvoSimGame (ESIM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse EvoSimGame ja USD hinnamuutus $ -0.00193921453803644.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse EvoSimGame ja USD hinnamuutus $ -0.0098385681.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse EvoSimGame ja USD hinnamuutus $ -0.0146322962.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse EvoSimGame ja USD hinnamuutus $ -0.00871020846767827.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00193921453803644-2.99%
30 päeva$ -0.0098385681-15.67%
60 päeva$ -0.0146322962-23.30%
90 päeva$ -0.00871020846767827-12.18%

Mis on EvoSimGame (ESIM)

ESIM is the governance token of EvoSim Game — a Web3 economic strategy built as a gamified extension of the real-world telecom operator ESIM. It connects telecom infrastructure with blockchain and in-game mechanics, enabling community-led development and anchoring a scalable decentralized economy. With a fixed supply of 50 million tokens, ESIM anchors a scalable Web3 ecosystem — connecting global telecom operations with the next generation of decentralized digital economies.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Valge raamat
Ametlik veebisait

EvoSimGame hinna ennustus (USD)

Kui palju on EvoSimGame (ESIM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EvoSimGame (ESIM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EvoSimGame nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EvoSimGame hinna ennustust kohe!

ESIM kohalike valuutade suhtes

EvoSimGame (ESIM) tokenoomika

EvoSimGame (ESIM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ESIM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EvoSimGame (ESIM) kohta

Kui palju on EvoSimGame (ESIM) tänapäeval väärt?
Reaalajas ESIM hind USD on 0.062778 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ESIM/USD hind?
Praegune hind ESIM/USD on $ 0.062778. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EvoSimGame turukapitalisatsioon?
ESIM turukapitalisatsioon on $ 3.14M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ESIM ringlev varu?
ESIM ringlev varu on 50.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ESIM (ATH) hind?
ESIM saavutab ATH hinna summas 0.091641 USD.
Mis oli kõigi aegade ESIM madalaim (ATL) hind?
ESIM nägi ATL hinda summas 0.05084 USD.
Milline on ESIM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ESIM kauplemismaht on -- USD.
Kas ESIM sel aastal kõrgemale ka suundub?
ESIM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ESIM hinna ennustust.
