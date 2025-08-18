Mis on EvoSimGame (ESIM)

ESIM is the governance token of EvoSim Game — a Web3 economic strategy built as a gamified extension of the real-world telecom operator ESIM. It connects telecom infrastructure with blockchain and in-game mechanics, enabling community-led development and anchoring a scalable decentralized economy. With a fixed supply of 50 million tokens, ESIM anchors a scalable Web3 ecosystem — connecting global telecom operations with the next generation of decentralized digital economies.

Üksuse EvoSimGame (ESIM) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

EvoSimGame (ESIM) tokenoomika

EvoSimGame (ESIM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ESIM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EvoSimGame (ESIM) kohta Kui palju on EvoSimGame (ESIM) tänapäeval väärt? Reaalajas ESIM hind USD on 0.062778 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ESIM/USD hind? $ 0.062778 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ESIM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on EvoSimGame turukapitalisatsioon? ESIM turukapitalisatsioon on $ 3.14M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ESIM ringlev varu? ESIM ringlev varu on 50.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ESIM (ATH) hind? ESIM saavutab ATH hinna summas 0.091641 USD . Mis oli kõigi aegade ESIM madalaim (ATL) hind? ESIM nägi ATL hinda summas 0.05084 USD . Milline on ESIM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ESIM kauplemismaht on -- USD . Kas ESIM sel aastal kõrgemale ka suundub? ESIM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ESIM hinna ennustust

