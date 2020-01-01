Evolve (EVOLVE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Evolve (EVOLVE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

EVOLVE is an on-chain evolution game where your wallet is your identity. Every buyer receives a procedurally generated creature called an EvoBit, born from the first four characters of your wallet address. EvoBits gain experience as you hold, evolve across levels, and respond to burn/sell behavior. The project blends meme culture, gamified mechanics, and tokenomics, creating a long-term experience instead of just a pump. Every EvoBit is unique, evolves over time, and can eventually battle or form teams — all based on what your wallet does on-chain. Ametlik veebisait: https://www.evolvesolana.fun/

Evolve (EVOLVE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Evolve (EVOLVE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.23K $ 8.23K $ 8.23K Koguvaru: $ 998.83M $ 998.83M $ 998.83M Ringlev varu: $ 948.83M $ 948.83M $ 948.83M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.66K $ 8.66K $ 8.66K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Evolve (EVOLVE) hinna kohta

Evolve (EVOLVE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Evolve (EVOLVE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EVOLVE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EVOLVE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EVOLVE tokeni tokenoomikat, avastage EVOLVE tokeni reaalajas hinda!

EVOLVE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EVOLVE võiks suunduda? Meie EVOLVE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EVOLVE tokeni hinna ennustust kohe!

