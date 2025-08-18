Rohkem infot EVOLVE

EVOLVE Hinnainfo

EVOLVE Ametlik veebisait

EVOLVE Tokenoomika

EVOLVE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Evolve logo

Evolve hind (EVOLVE)

Loendis mitteolevad

1 EVOLVE/USD reaalajas hind:

--
----
+0.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Evolve (EVOLVE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:27:23 (UTC+8)

Evolve (EVOLVE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.27%

+0.17%

+5.97%

+5.97%

Evolve (EVOLVE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul EVOLVE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. EVOLVEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on EVOLVE muutunud -0.27% viimase tunni jooksul, +0.17% 24 tunni vältel +5.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Evolve (EVOLVE) – turuteave

$ 8.17K
$ 8.17K$ 8.17K

--
----

$ 8.60K
$ 8.60K$ 8.60K

948.83M
948.83M 948.83M

998,827,407.4818
998,827,407.4818 998,827,407.4818

Evolve praegune turukapitalisatsioon on $ 8.17K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EVOLVE ringlev varu on 948.83M, mille koguvaru on 998827407.4818. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.60K.

Evolve (EVOLVE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Evolve ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Evolve ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Evolve ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Evolve ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.17%
30 päeva$ 0+2.29%
60 päeva$ 0-35.02%
90 päeva$ 0--

Mis on Evolve (EVOLVE)

EVOLVE is an on-chain evolution game where your wallet is your identity. Every buyer receives a procedurally generated creature called an EvoBit, born from the first four characters of your wallet address. EvoBits gain experience as you hold, evolve across levels, and respond to burn/sell behavior. The project blends meme culture, gamified mechanics, and tokenomics, creating a long-term experience instead of just a pump. Every EvoBit is unique, evolves over time, and can eventually battle or form teams — all based on what your wallet does on-chain.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Evolve (EVOLVE) allikas

Ametlik veebisait

Evolve hinna ennustus (USD)

Kui palju on Evolve (EVOLVE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Evolve (EVOLVE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Evolve nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Evolve hinna ennustust kohe!

EVOLVE kohalike valuutade suhtes

Evolve (EVOLVE) tokenoomika

Evolve (EVOLVE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EVOLVE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Evolve (EVOLVE) kohta

Kui palju on Evolve (EVOLVE) tänapäeval väärt?
Reaalajas EVOLVE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EVOLVE/USD hind?
Praegune hind EVOLVE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Evolve turukapitalisatsioon?
EVOLVE turukapitalisatsioon on $ 8.17K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EVOLVE ringlev varu?
EVOLVE ringlev varu on 948.83M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EVOLVE (ATH) hind?
EVOLVE saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade EVOLVE madalaim (ATL) hind?
EVOLVE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on EVOLVE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EVOLVE kauplemismaht on -- USD.
Kas EVOLVE sel aastal kõrgemale ka suundub?
EVOLVE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EVOLVE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:27:23 (UTC+8)

Evolve (EVOLVE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.