Mis on Evolve (EVOLVE)

EVOLVE is an on-chain evolution game where your wallet is your identity. Every buyer receives a procedurally generated creature called an EvoBit, born from the first four characters of your wallet address. EvoBits gain experience as you hold, evolve across levels, and respond to burn/sell behavior. The project blends meme culture, gamified mechanics, and tokenomics, creating a long-term experience instead of just a pump. Every EvoBit is unique, evolves over time, and can eventually battle or form teams — all based on what your wallet does on-chain.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Evolve (EVOLVE) allikas Ametlik veebisait

Evolve hinna ennustus (USD)

Kui palju on Evolve (EVOLVE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Evolve (EVOLVE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Evolve nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Evolve hinna ennustust kohe!

EVOLVE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Evolve (EVOLVE) tokenoomika

Evolve (EVOLVE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EVOLVE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Evolve (EVOLVE) kohta Kui palju on Evolve (EVOLVE) tänapäeval väärt? Reaalajas EVOLVE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EVOLVE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EVOLVE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Evolve turukapitalisatsioon? EVOLVE turukapitalisatsioon on $ 8.17K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EVOLVE ringlev varu? EVOLVE ringlev varu on 948.83M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EVOLVE (ATH) hind? EVOLVE saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade EVOLVE madalaim (ATL) hind? EVOLVE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on EVOLVE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EVOLVE kauplemismaht on -- USD . Kas EVOLVE sel aastal kõrgemale ka suundub? EVOLVE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EVOLVE hinna ennustust

Evolve (EVOLVE) Olulised valdkonna uudised