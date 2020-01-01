Evin Token (EVIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Evin Token (EVIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Evin Token (EVIN) teave Evin Token is focused on developing innovative AI-based solutions to promote a healthy lifestyle. Our project aims to combine the power of artificial intelligence with blockchain technology to offer users tools that enhance both their physical and mental well-being. Our first product, the Evin Telegram Airdrop Bot, is launching this week, designed to engage our community and reward active participation. We are also in the development phase of an AI-based Healthy Life Assistant Mobile App, scheduled for launch in Q4 2024. This app will provide personalized health advice, reminders for healthy habits, and opportunities to earn tokens through activities like walking, further incentivizing users to maintain a healthy lifestyle. By leveraging AI and community-driven incentives, Evin Token seeks to create a comprehensive ecosystem that supports and rewards a healthier life. Ametlik veebisait: https://www.evintoken.com Valge raamat: https://www.evintoken.com/documents/whitepaper.pdf Ostke EVIN kohe!

Evin Token (EVIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Evin Token (EVIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.45K $ 8.45K $ 8.45K Koguvaru: $ 995.00K $ 995.00K $ 995.00K Ringlev varu: $ 945.00K $ 945.00K $ 945.00K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.89K $ 8.89K $ 8.89K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.491699 $ 0.491699 $ 0.491699 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00539557 $ 0.00539557 $ 0.00539557 Praegune hind: $ 0.00893959 $ 0.00893959 $ 0.00893959 Lisateave Evin Token (EVIN) hinna kohta

Evin Token (EVIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Evin Token (EVIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EVIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EVIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EVIN tokeni tokenoomikat, avastage EVIN tokeni reaalajas hinda!

