Mis on Evin Token (EVIN)

Evin Token is focused on developing innovative AI-based solutions to promote a healthy lifestyle. Our project aims to combine the power of artificial intelligence with blockchain technology to offer users tools that enhance both their physical and mental well-being. Our first product, the Evin Telegram Airdrop Bot, is launching this week, designed to engage our community and reward active participation. We are also in the development phase of an AI-based Healthy Life Assistant Mobile App, scheduled for launch in Q4 2024. This app will provide personalized health advice, reminders for healthy habits, and opportunities to earn tokens through activities like walking, further incentivizing users to maintain a healthy lifestyle. By leveraging AI and community-driven incentives, Evin Token seeks to create a comprehensive ecosystem that supports and rewards a healthier life.

Üksuse Evin Token (EVIN) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

EVIN kohalike valuutade suhtes

Evin Token (EVIN) tokenoomika

Evin Token (EVIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EVIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Evin Token (EVIN) kohta Kui palju on Evin Token (EVIN) tänapäeval väärt? Reaalajas EVIN hind USD on 0.00893959 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EVIN/USD hind? $ 0.00893959 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EVIN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Evin Token turukapitalisatsioon? EVIN turukapitalisatsioon on $ 8.45K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EVIN ringlev varu? EVIN ringlev varu on 945.00K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EVIN (ATH) hind? EVIN saavutab ATH hinna summas 0.491699 USD . Mis oli kõigi aegade EVIN madalaim (ATL) hind? EVIN nägi ATL hinda summas 0.00539557 USD . Milline on EVIN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EVIN kauplemismaht on -- USD . Kas EVIN sel aastal kõrgemale ka suundub? EVIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EVIN hinna ennustust

Evin Token (EVIN) Olulised valdkonna uudised