EvidenZ (BCDT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi EvidenZ (BCDT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

EvidenZ (BCDT) teave Blockchain Certified Data Token (BCDT) is the token linked to the EvidenZ framework, used by the company BCdiploma to allow hundreds of institutions to issue diplomas in a digital, decentralized and secure way. The BCDT is required to issue each certificate on any blockchain. It is a utility token: for each certification, part of the BCDT used is burned by the smart contract of the EvidenZ ecosystem, reducing its total quantity. 40M BCDTs were issued during an ICO in January 2018: no more BCDTs will be issued after this date. Ametlik veebisait: https://www.evidenz.io/ Valge raamat: https://www.evidenz.io/img/pdf/BCD-WhitePaper_last.pdf Ostke BCDT kohe!

EvidenZ (BCDT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EvidenZ (BCDT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 855.28K $ 855.28K $ 855.28K Koguvaru: $ 36.07M $ 36.07M $ 36.07M Ringlev varu: $ 34.44M $ 34.44M $ 34.44M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 895.71K $ 895.71K $ 895.71K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.454986 $ 0.454986 $ 0.454986 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00256645 $ 0.00256645 $ 0.00256645 Praegune hind: $ 0.02483221 $ 0.02483221 $ 0.02483221 Lisateave EvidenZ (BCDT) hinna kohta

EvidenZ (BCDT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EvidenZ (BCDT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BCDT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BCDT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BCDT tokeni tokenoomikat, avastage BCDT tokeni reaalajas hinda!

BCDT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BCDT võiks suunduda? Meie BCDT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BCDT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!