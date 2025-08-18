EvidenZ hind (BCDT)
+1.59%
+4.23%
+4.23%
EvidenZ (BCDT) reaalajas hind on $0.0270205. Viimase 24 tunni jooksul BCDT kaubeldud madalaim $ 0.02650434 ja kõrgeim $ 0.0271609 näitab aktiivset turu volatiivsust. BCDTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.454986 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00256645.
Lüliajalise tootluse osas on BCDT muutunud -- viimase tunni jooksul, +1.59% 24 tunni vältel +4.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
EvidenZ praegune turukapitalisatsioon on $ 930.65K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BCDT ringlev varu on 34.44M, mille koguvaru on 36070279.46467102. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 974.64K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse EvidenZ ja USD hinnamuutus $ +0.00042162.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse EvidenZ ja USD hinnamuutus $ +0.0027279140.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse EvidenZ ja USD hinnamuutus $ +0.0031955632.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse EvidenZ ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.00042162
|+1.59%
|30 päeva
|$ +0.0027279140
|+10.10%
|60 päeva
|$ +0.0031955632
|+11.83%
|90 päeva
|$ 0
Blockchain Certified Data Token (BCDT) is the token linked to the EvidenZ framework, used by the company BCdiploma to allow hundreds of institutions to issue diplomas in a digital, decentralized and secure way. The BCDT is required to issue each certificate on any blockchain. It is a utility token: for each certification, part of the BCDT used is burned by the smart contract of the EvidenZ ecosystem, reducing its total quantity. 40M BCDTs were issued during an ICO in January 2018: no more BCDTs will be issued after this date.
