Mis on EvidenZ (BCDT)

Blockchain Certified Data Token (BCDT) is the token linked to the EvidenZ framework, used by the company BCdiploma to allow hundreds of institutions to issue diplomas in a digital, decentralized and secure way. The BCDT is required to issue each certificate on any blockchain. It is a utility token: for each certification, part of the BCDT used is burned by the smart contract of the EvidenZ ecosystem, reducing its total quantity. 40M BCDTs were issued during an ICO in January 2018: no more BCDTs will be issued after this date.

Üksuse EvidenZ (BCDT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

EvidenZ (BCDT) tokenoomika

EvidenZ (BCDT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BCDT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EvidenZ (BCDT) kohta Kui palju on EvidenZ (BCDT) tänapäeval väärt? Reaalajas BCDT hind USD on 0.0270205 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BCDT/USD hind? $ 0.0270205 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BCDT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on EvidenZ turukapitalisatsioon? BCDT turukapitalisatsioon on $ 930.65K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BCDT ringlev varu? BCDT ringlev varu on 34.44M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BCDT (ATH) hind? BCDT saavutab ATH hinna summas 0.454986 USD . Mis oli kõigi aegade BCDT madalaim (ATL) hind? BCDT nägi ATL hinda summas 0.00256645 USD . Milline on BCDT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BCDT kauplemismaht on -- USD . Kas BCDT sel aastal kõrgemale ka suundub? BCDT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BCDT hinna ennustust

