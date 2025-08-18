Rohkem infot BCDT

EvidenZ hind (BCDT)

1 BCDT/USD reaalajas hind:

$0.0270205
$0.0270205
+1.50%1D
EvidenZ (BCDT) reaalajas hinnagraafik
EvidenZ (BCDT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+1.59%

+4.23%

+4.23%

EvidenZ (BCDT) reaalajas hind on $0.0270205. Viimase 24 tunni jooksul BCDT kaubeldud madalaim $ 0.02650434 ja kõrgeim $ 0.0271609 näitab aktiivset turu volatiivsust. BCDTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.454986 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00256645.

Lüliajalise tootluse osas on BCDT muutunud -- viimase tunni jooksul, +1.59% 24 tunni vältel +4.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

EvidenZ (BCDT) – turuteave

EvidenZ praegune turukapitalisatsioon on $ 930.65K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BCDT ringlev varu on 34.44M, mille koguvaru on 36070279.46467102. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 974.64K.

EvidenZ (BCDT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse EvidenZ ja USD hinnamuutus $ +0.00042162.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse EvidenZ ja USD hinnamuutus $ +0.0027279140.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse EvidenZ ja USD hinnamuutus $ +0.0031955632.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse EvidenZ ja USD hinnamuutus $ 0.

Periood Muutus (USD) Muutus (%)
Täna $ +0.00042162 +1.59%
30 päeva $ +0.0027279140 +10.10%
60 päeva $ +0.0031955632 +11.83%
90 päeva $ 0 --

Mis on EvidenZ (BCDT)

Blockchain Certified Data Token (BCDT) is the token linked to the EvidenZ framework, used by the company BCdiploma to allow hundreds of institutions to issue diplomas in a digital, decentralized and secure way. The BCDT is required to issue each certificate on any blockchain. It is a utility token: for each certification, part of the BCDT used is burned by the smart contract of the EvidenZ ecosystem, reducing its total quantity. 40M BCDTs were issued during an ICO in January 2018: no more BCDTs will be issued after this date.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse EvidenZ (BCDT) allikas

Ametlik veebisait

EvidenZ hinna ennustus (USD)

Kui palju on EvidenZ (BCDT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EvidenZ (BCDT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EvidenZ nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EvidenZ hinna ennustust kohe!

BCDT kohalike valuutade suhtes

EvidenZ (BCDT) tokenoomika

EvidenZ (BCDT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BCDT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EvidenZ (BCDT) kohta

Kui palju on EvidenZ (BCDT) tänapäeval väärt?
Reaalajas BCDT hind USD on 0.0270205 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BCDT/USD hind?
Praegune hind BCDT/USD on $ 0.0270205. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EvidenZ turukapitalisatsioon?
BCDT turukapitalisatsioon on $ 930.65K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BCDT ringlev varu?
BCDT ringlev varu on 34.44M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BCDT (ATH) hind?
BCDT saavutab ATH hinna summas 0.454986 USD.
Mis oli kõigi aegade BCDT madalaim (ATL) hind?
BCDT nägi ATL hinda summas 0.00256645 USD.
Milline on BCDT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BCDT kauplemismaht on -- USD.
Kas BCDT sel aastal kõrgemale ka suundub?
BCDT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BCDT hinna ennustust.
