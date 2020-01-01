Everyworld (EVERY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Everyworld (EVERY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Everyworld (EVERY) teave Everyworld is a global web3 jackpot that rewards people for their time and attention through a rewarded ads protocol. Users can enter the jackpot when they engage with digital content, and payouts from the jackpot are split evenly between the winner and environmental conservation organizations through Everyworld's dual-incentive mechanism. This is a new way to capitalize social change that combines the thrill of winning payouts with the power of pooling donations, leveraging the community-driven power of blockchain technology. Ametlik veebisait: https://www.everyworld.com/ Valge raamat: https://docs.everyworld.com/

Everyworld (EVERY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Everyworld (EVERY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 778.41K $ 778.41K $ 778.41K Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 2.52B $ 2.52B $ 2.52B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.076885 $ 0.076885 $ 0.076885 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00030834 $ 0.00030834 $ 0.00030834 Lisateave Everyworld (EVERY) hinna kohta

Everyworld (EVERY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Everyworld (EVERY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EVERY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EVERY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

EVERY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EVERY võiks suunduda? Meie EVERY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

