Every Game hind (EGAME)

$0.00000837
$0.00000837
-6.40%1D
Every Game (EGAME) reaalajas hinnagraafik
Every Game (EGAME) hinna teave (USD)

$ 0.04817642
$ 0.04817642

-2.22%

-6.44%

+10.04%

+10.04%

Every Game (EGAME) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul EGAME kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. EGAMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04817642 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on EGAME muutunud -2.22% viimase tunni jooksul, -6.44% 24 tunni vältel +10.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Every Game (EGAME) – turuteave

Every Game praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 18.97K 24 tunnise kauplemismahuga. EGAME ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 83.69K.

Every Game (EGAME) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Every Game ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Every Game ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Every Game ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Every Game ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.44%
30 päeva$ 0+34.67%
60 päeva$ 0+7.67%
90 päeva$ 0--

Mis on Every Game (EGAME)

SAMSUNG GAMES' EVERY GAME is a game platform project that attracts blockchain games from partners and indie game developers.EGMAE tokens are used to play games and purchase items. It is also used for content purchases and commissions in the NFT market. The NFT market will also be paid for payments on cross-chain and other networks.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Every Game hinna ennustus (USD)

Kui palju on Every Game (EGAME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Every Game (EGAME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Every Game nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Every Game hinna ennustust kohe!

Every Game (EGAME) tokenoomika

Every Game (EGAME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EGAME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Every Game (EGAME) kohta

Kui palju on Every Game (EGAME) tänapäeval väärt?
Reaalajas EGAME hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EGAME/USD hind?
Praegune hind EGAME/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Every Game turukapitalisatsioon?
EGAME turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EGAME ringlev varu?
EGAME ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EGAME (ATH) hind?
EGAME saavutab ATH hinna summas 0.04817642 USD.
Mis oli kõigi aegade EGAME madalaim (ATL) hind?
EGAME nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on EGAME kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EGAME kauplemismaht on $ 18.97K USD.
Kas EGAME sel aastal kõrgemale ka suundub?
EGAME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EGAME hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.