EverValue Coin (EVA) is an innovative, deflationary cryptocurrency running on the Arbitrum One network. It has a unique and final issuance of 21 million tokens, designed to continuously appreciate against Bitcoin (BTC). The project uses a smart contract-backed burn vault to ensure that the price of EVA in BTC can only rise. EVA is backed by WBTC and profits generated from high-efficiency Bitcoin mining, making it a secure and profitable alternative for long-term BTC holders.

EverValue Coin (EVA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EverValue Coin (EVA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 204.87M $ 204.87M $ 204.87M Koguvaru: $ 18.76M $ 18.76M $ 18.76M Ringlev varu: $ 15.36M $ 15.36M $ 15.36M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 250.25M $ 250.25M $ 250.25M Kõigi aegade kõrgeim: $ 13.37 $ 13.37 $ 13.37 Kõigi aegade madalaim: $ 0.17006 $ 0.17006 $ 0.17006 Praegune hind: $ 13.25 $ 13.25 $ 13.25 Lisateave EverValue Coin (EVA) hinna kohta

EverValue Coin (EVA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EverValue Coin (EVA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EVA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EVA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EVA tokeni tokenoomikat, avastage EVA tokeni reaalajas hinda!

EVA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EVA võiks suunduda? Meie EVA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EVA tokeni hinna ennustust kohe!

