EverValue Coin hind (EVA)

1 EVA/USD reaalajas hind:

$12.86
-0.20%1D
USD
EverValue Coin (EVA) reaalajas hinnagraafik
EverValue Coin (EVA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 12.81
24 h madal
$ 13.11
24 h kõrge

$ 12.81
$ 13.11
$ 13.11
$ 0.17006
-0.30%

-0.29%

+22.87%

+22.87%

EverValue Coin (EVA) reaalajas hind on $12.86. Viimase 24 tunni jooksul EVA kaubeldud madalaim $ 12.81 ja kõrgeim $ 13.11 näitab aktiivset turu volatiivsust. EVAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 13.11 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.17006.

Lüliajalise tootluse osas on EVA muutunud -0.30% viimase tunni jooksul, -0.29% 24 tunni vältel +22.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

EverValue Coin (EVA) – turuteave

$ 197.82M
--
$ 241.63M
15.36M
18,763,719.0639465
EverValue Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 197.82M -- 24 tunnise kauplemismahuga. EVA ringlev varu on 15.36M, mille koguvaru on 18763719.0639465. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 241.63M.

EverValue Coin (EVA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse EverValue Coin ja USD hinnamuutus $ -0.03830460500706.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse EverValue Coin ja USD hinnamuutus $ +67.9350963340.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse EverValue Coin ja USD hinnamuutus $ +142.0352998160.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse EverValue Coin ja USD hinnamuutus $ +11.8664729421027226.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.03830460500706-0.29%
30 päeva$ +67.9350963340+528.27%
60 päeva$ +142.0352998160+1,104.47%
90 päeva$ +11.8664729421027226+1,194.38%

Mis on EverValue Coin (EVA)

EverValue Coin (EVA) is an innovative, deflationary cryptocurrency running on the Arbitrum One network. It has a unique and final issuance of 21 million tokens, designed to continuously appreciate against Bitcoin (BTC). The project uses a smart contract-backed burn vault to ensure that the price of EVA in BTC can only rise. EVA is backed by WBTC and profits generated from high-efficiency Bitcoin mining, making it a secure and profitable alternative for long-term BTC holders.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse EverValue Coin (EVA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

EverValue Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on EverValue Coin (EVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EverValue Coin (EVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EverValue Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EverValue Coin hinna ennustust kohe!

EVA kohalike valuutade suhtes

EverValue Coin (EVA) tokenoomika

EverValue Coin (EVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EverValue Coin (EVA) kohta

Kui palju on EverValue Coin (EVA) tänapäeval väärt?
Reaalajas EVA hind USD on 12.86 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EVA/USD hind?
Praegune hind EVA/USD on $ 12.86. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EverValue Coin turukapitalisatsioon?
EVA turukapitalisatsioon on $ 197.82M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EVA ringlev varu?
EVA ringlev varu on 15.36M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EVA (ATH) hind?
EVA saavutab ATH hinna summas 13.11 USD.
Mis oli kõigi aegade EVA madalaim (ATL) hind?
EVA nägi ATL hinda summas 0.17006 USD.
Milline on EVA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EVA kauplemismaht on -- USD.
Kas EVA sel aastal kõrgemale ka suundub?
EVA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EVA hinna ennustust.
