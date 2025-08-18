Mis on EverValue Coin (EVA)

EverValue Coin (EVA) is an innovative, deflationary cryptocurrency running on the Arbitrum One network. It has a unique and final issuance of 21 million tokens, designed to continuously appreciate against Bitcoin (BTC). The project uses a smart contract-backed burn vault to ensure that the price of EVA in BTC can only rise. EVA is backed by WBTC and profits generated from high-efficiency Bitcoin mining, making it a secure and profitable alternative for long-term BTC holders.

Üksuse EverValue Coin (EVA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

EverValue Coin (EVA) tokenoomika

EverValue Coin (EVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EverValue Coin (EVA) kohta Kui palju on EverValue Coin (EVA) tänapäeval väärt? Reaalajas EVA hind USD on 12.86 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EVA/USD hind? $ 12.86 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EVA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on EverValue Coin turukapitalisatsioon? EVA turukapitalisatsioon on $ 197.82M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EVA ringlev varu? EVA ringlev varu on 15.36M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EVA (ATH) hind? EVA saavutab ATH hinna summas 13.11 USD . Mis oli kõigi aegade EVA madalaim (ATL) hind? EVA nägi ATL hinda summas 0.17006 USD . Milline on EVA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EVA kauplemismaht on -- USD . Kas EVA sel aastal kõrgemale ka suundub? EVA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EVA hinna ennustust

