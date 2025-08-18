Mis on Evercraft Ecotechnologies (ECET)

Evercraft Ecotechnologies introduces the $ECET Token, a cornerstone of their environmentally conscious ecosystem. This token not only offers investors a chance to support sustainable projects but also opens avenues for potential gains through price fluctuations and staking rewards. As the primary currency within Evercraft's ecosystem, $ECET facilitates transactions, incentivizes participation, and unlocks exclusive privileges. Initially launched as an ERC20 token for liquidity and accessibility, it's poised for expansion onto various exchanges. Evercraft's integration with the Constellation DAG Metagraph ensures transparent tracking of CO2 emissions and issues environmental certificates as NFTs, showcasing their dedication to sustainability. Future plans include transitioning $ECET to Constellation's L0 standard, promising enhanced utility and adaptability. Leveraging Constellation's innovative Layer-0 protocol, $ECET thrives on infinite scalability and security, empowering stakeholders with advanced smart contracts and state channels. With a meticulous token allocation and a focus on equitable benefits, $ECET holders play a vital role in financing Evercraft's groundbreaking projects, including the revolutionary ACA facility for Carbon Nanotubes and Graphene production.

Üksuse Evercraft Ecotechnologies (ECET) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Evercraft Ecotechnologies (ECET) kohta Kui palju on Evercraft Ecotechnologies (ECET) tänapäeval väärt? Reaalajas ECET hind USD on 0.0062349 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ECET/USD hind? $ 0.0062349 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ECET/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Evercraft Ecotechnologies turukapitalisatsioon? ECET turukapitalisatsioon on $ 4.30M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ECET ringlev varu? ECET ringlev varu on 689.20M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ECET (ATH) hind? ECET saavutab ATH hinna summas 0.289167 USD . Mis oli kõigi aegade ECET madalaim (ATL) hind? ECET nägi ATL hinda summas 0.0054205 USD . Milline on ECET kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ECET kauplemismaht on -- USD . Kas ECET sel aastal kõrgemale ka suundub? ECET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ECET hinna ennustust

