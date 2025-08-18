Evercraft Ecotechnologies hind (ECET)
Evercraft Ecotechnologies (ECET) reaalajas hind on $0.0062349. Viimase 24 tunni jooksul ECET kaubeldud madalaim $ 0.00623365 ja kõrgeim $ 0.00650386 näitab aktiivset turu volatiivsust. ECETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.289167 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0054205.
Lüliajalise tootluse osas on ECET muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.69% 24 tunni vältel -9.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Evercraft Ecotechnologies praegune turukapitalisatsioon on $ 4.30M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ECET ringlev varu on 689.20M, mille koguvaru on 789199998.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.92M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Evercraft Ecotechnologies ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Evercraft Ecotechnologies ja USD hinnamuutus $ -0.0015345348.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Evercraft Ecotechnologies ja USD hinnamuutus $ -0.0011715476.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Evercraft Ecotechnologies ja USD hinnamuutus $ -0.004143391904391023.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.69%
|30 päeva
|$ -0.0015345348
|-24.61%
|60 päeva
|$ -0.0011715476
|-18.79%
|90 päeva
|$ -0.004143391904391023
|-39.92%
Evercraft Ecotechnologies introduces the $ECET Token, a cornerstone of their environmentally conscious ecosystem. This token not only offers investors a chance to support sustainable projects but also opens avenues for potential gains through price fluctuations and staking rewards. As the primary currency within Evercraft's ecosystem, $ECET facilitates transactions, incentivizes participation, and unlocks exclusive privileges. Initially launched as an ERC20 token for liquidity and accessibility, it's poised for expansion onto various exchanges. Evercraft's integration with the Constellation DAG Metagraph ensures transparent tracking of CO2 emissions and issues environmental certificates as NFTs, showcasing their dedication to sustainability. Future plans include transitioning $ECET to Constellation's L0 standard, promising enhanced utility and adaptability. Leveraging Constellation's innovative Layer-0 protocol, $ECET thrives on infinite scalability and security, empowering stakeholders with advanced smart contracts and state channels. With a meticulous token allocation and a focus on equitable benefits, $ECET holders play a vital role in financing Evercraft's groundbreaking projects, including the revolutionary ACA facility for Carbon Nanotubes and Graphene production.
