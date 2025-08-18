Eve AI hind (EVEAI)
Eve AI (EVEAI) reaalajas hind on $0.00166997. Viimase 24 tunni jooksul EVEAI kaubeldud madalaim $ 0.00166326 ja kõrgeim $ 0.00181729 näitab aktiivset turu volatiivsust. EVEAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.205454 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00128919.
Lüliajalise tootluse osas on EVEAI muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -7.87% 24 tunni vältel -13.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Eve AI praegune turukapitalisatsioon on $ 144.79K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EVEAI ringlev varu on 86.59M, mille koguvaru on 86589838.49362345. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 144.79K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Eve AI ja USD hinnamuutus $ -0.000142726094597816.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Eve AI ja USD hinnamuutus $ -0.0004708358.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Eve AI ja USD hinnamuutus $ -0.0003463070.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Eve AI ja USD hinnamuutus $ -0.0011563987927798406.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000142726094597816
|-7.87%
|30 päeva
|$ -0.0004708358
|-28.19%
|60 päeva
|$ -0.0003463070
|-20.73%
|90 päeva
|$ -0.0011563987927798406
|-40.91%
EVEAI is a groundbreaking cryptocurrency project that aims to bridge the gap between artificial and human intelligence. Their innovative technology allows users to create stunning visuals with the help of AI, which meets decentralization and web3 with their unique EVEAI dapp. The project offers both a free and premium version, with premium features available to users who hold EVEAI tokens. The premium features include access to all models, watermark removal, upscaling of high-quality images, image-to-image, and many more... The team behind EVEAI has created the first AI Digital Girlfriend that users can interact with, adding an exciting level of engagement to the technology. The project is committed to continuously improving its protocol and adding new features, such as text-to-video,audio on DG and more... The use of EVEAI token as a means of unlocking premium features aligns with the broader cryptocurrency community's values of decentralization and democratization, giving users more control over their access to the technology. The ability to generate images from text has the potential to revolutionize the way designers, artists, and creatives create visual content. EVEAI's commitment to delivering cutting-edge technology and improving the user experience makes them a project worth following. With their innovative approach and dedication to advancing their technology, EVEAI is set to become a leader in the intersection of AI, Web3, and visual content creation.
Kui palju on Eve AI (EVEAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Eve AI (EVEAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Eve AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake Eve AI hinna ennustust kohe!
Eve AI (EVEAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EVEAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.