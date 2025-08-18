Rohkem infot EUSD

eUSD logo

eUSD hind (EUSD)

Loendis mitteolevad

1 EUSD/USD reaalajas hind:

$0.99962
0.00%1D
mexc
USD
eUSD (EUSD) reaalajas hinnagraafik
eUSD (EUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.99962
24 h madal
$ 0.99962
24 h kõrge

$ 0.99962
$ 0.99962
$ 1.89
$ 0.738736
--

0.00%

-0.06%

-0.06%

eUSD (EUSD) reaalajas hind on $0.99962. Viimase 24 tunni jooksul EUSD kaubeldud madalaim $ 0.99962 ja kõrgeim $ 0.99962 näitab aktiivset turu volatiivsust. EUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.89 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.738736.

Lüliajalise tootluse osas on EUSD muutunud -- viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -0.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

eUSD (EUSD) – turuteave

$ 710.82K
--
----

$ 710.82K
711.09K
711,091.4407256568
eUSD praegune turukapitalisatsioon on $ 710.82K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EUSD ringlev varu on 711.09K, mille koguvaru on 711091.4407256568. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 710.82K.

eUSD (EUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse eUSD ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse eUSD ja USD hinnamuutus $ +0.0308855590.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse eUSD ja USD hinnamuutus $ +0.0021500826.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse eUSD ja USD hinnamuutus $ +0.111731170268506.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.0308855590+3.09%
60 päeva$ +0.0021500826+0.22%
90 päeva$ +0.111731170268506+12.58%

Mis on eUSD (EUSD)

Valge raamat
Ametlik veebisait

eUSD hinna ennustus (USD)

Kui palju on eUSD (EUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie eUSD (EUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida eUSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake eUSD hinna ennustust kohe!

EUSD kohalike valuutade suhtes

eUSD (EUSD) tokenoomika

eUSD (EUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse eUSD (EUSD) kohta

Kui palju on eUSD (EUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas EUSD hind USD on 0.99962 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EUSD/USD hind?
Praegune hind EUSD/USD on $ 0.99962. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on eUSD turukapitalisatsioon?
EUSD turukapitalisatsioon on $ 710.82K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EUSD ringlev varu?
EUSD ringlev varu on 711.09K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EUSD (ATH) hind?
EUSD saavutab ATH hinna summas 1.89 USD.
Mis oli kõigi aegade EUSD madalaim (ATL) hind?
EUSD nägi ATL hinda summas 0.738736 USD.
Milline on EUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas EUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
EUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EUSD hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.