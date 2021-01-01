EUROe Stablecoin (EUROE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi EUROe Stablecoin (EUROE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

EUROe Stablecoin (EUROE) teave What is EUROe? EUROe is a fully fiat-backed EU-regulated Euro stablecoin issued by Membrane Finance. Secured by at least 102% of euro-denominated assets, one EUROe is always redeemable for one fiat Euro by clients of Membrane Finance. EUROe is regulated as e-money, and Membrane Finance holds an EU-wide Electronic Money Institution licence issued by the Finnish Financial Supervisory Authority. How Many EUROe Are There in Circulation? EUROe supply changes over time as new EUROe is issued or existing EUROe is redeemed by Membrane Finance’s clients. Currently, there are no fees for issuing or redeeming EUROe. Companies, foundations, and other corporate entities can apply to become a Membrane Finance client to access the minting and burning of EUROe. Who Is the Founder of EUROe? The company behind EUROe, Membrane Finance, was founded by Juha Viitala in 2021. EUROe is incubated by Equilibrium, a core blockchain infrastructure builder, and funded by Maki.vc, a seed-stage venture capital company. Where Can I Buy EUROe? EUROe is available for trading on a growing number of decentralised exchanges and directly through Membrane Finance. Ametlik veebisait: https://euroe.com/ Ostke EUROE kohe!

EUROe Stablecoin (EUROE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EUROe Stablecoin (EUROE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 183.84K $ 183.84K $ 183.84K Koguvaru: $ 157.55K $ 157.55K $ 157.55K Ringlev varu: $ 157.55K $ 157.55K $ 157.55K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 183.84K $ 183.84K $ 183.84K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Kõigi aegade madalaim: $ 0.817603 $ 0.817603 $ 0.817603 Praegune hind: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Lisateave EUROe Stablecoin (EUROE) hinna kohta

EUROe Stablecoin (EUROE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EUROe Stablecoin (EUROE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EUROE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EUROE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EUROE tokeni tokenoomikat, avastage EUROE tokeni reaalajas hinda!

EUROE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EUROE võiks suunduda? Meie EUROE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EUROE tokeni hinna ennustust kohe!

