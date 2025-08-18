Mis on EUROe Stablecoin (EUROE)

## What is EUROe? EUROe is a fully fiat-backed EU-regulated Euro stablecoin issued by Membrane Finance. Secured by at least 102% of euro-denominated assets, one EUROe is always redeemable for one fiat Euro by clients of Membrane Finance. EUROe is regulated as e-money, and Membrane Finance holds an EU-wide Electronic Money Institution licence issued by the Finnish Financial Supervisory Authority. ## How Many EUROe Are There in Circulation? EUROe supply changes over time as new EUROe is issued or existing EUROe is redeemed by Membrane Finance’s clients. Currently, there are no fees for issuing or redeeming EUROe. Companies, foundations, and other corporate entities can apply to become a Membrane Finance client to access the minting and burning of EUROe. ## Who Is the Founder of EUROe? The company behind EUROe, Membrane Finance, was founded by Juha Viitala in 2021. EUROe is incubated by Equilibrium, a core blockchain infrastructure builder, and funded by Maki.vc, a seed-stage venture capital company. ## Where Can I Buy EUROe? EUROe is available for trading on a growing number of decentralised exchanges and directly through Membrane Finance.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse EUROe Stablecoin (EUROE) allikas Ametlik veebisait

EUROe Stablecoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on EUROe Stablecoin (EUROE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EUROe Stablecoin (EUROE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EUROe Stablecoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EUROe Stablecoin hinna ennustust kohe!

EUROE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

EUROe Stablecoin (EUROE) tokenoomika

EUROe Stablecoin (EUROE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EUROE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EUROe Stablecoin (EUROE) kohta Kui palju on EUROe Stablecoin (EUROE) tänapäeval väärt? Reaalajas EUROE hind USD on 1.17 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EUROE/USD hind? $ 1.17 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EUROE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on EUROe Stablecoin turukapitalisatsioon? EUROE turukapitalisatsioon on $ 183.84K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EUROE ringlev varu? EUROE ringlev varu on 157.55K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EUROE (ATH) hind? EUROE saavutab ATH hinna summas 1.18 USD . Mis oli kõigi aegade EUROE madalaim (ATL) hind? EUROE nägi ATL hinda summas 0.817603 USD . Milline on EUROE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EUROE kauplemismaht on -- USD . Kas EUROE sel aastal kõrgemale ka suundub? EUROE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EUROE hinna ennustust

EUROe Stablecoin (EUROE) Olulised valdkonna uudised