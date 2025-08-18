EUROe Stablecoin hind (EUROE)
EUROe Stablecoin (EUROE) reaalajas hind on $1.17. Viimase 24 tunni jooksul EUROE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. EUROEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.18 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.817603.
Lüliajalise tootluse osas on EUROE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
EUROe Stablecoin praegune turukapitalisatsioon on $ 183.84K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EUROE ringlev varu on 157.55K, mille koguvaru on 157549.11. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 183.84K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse EUROe Stablecoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse EUROe Stablecoin ja USD hinnamuutus $ -0.0040957020.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse EUROe Stablecoin ja USD hinnamuutus $ +0.0135204030.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse EUROe Stablecoin ja USD hinnamuutus $ +0.040560445658611.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ -0.0040957020
|-0.35%
|60 päeva
|$ +0.0135204030
|+1.16%
|90 päeva
|$ +0.040560445658611
|+3.59%
## What is EUROe? EUROe is a fully fiat-backed EU-regulated Euro stablecoin issued by Membrane Finance. Secured by at least 102% of euro-denominated assets, one EUROe is always redeemable for one fiat Euro by clients of Membrane Finance. EUROe is regulated as e-money, and Membrane Finance holds an EU-wide Electronic Money Institution licence issued by the Finnish Financial Supervisory Authority. ## How Many EUROe Are There in Circulation? EUROe supply changes over time as new EUROe is issued or existing EUROe is redeemed by Membrane Finance’s clients. Currently, there are no fees for issuing or redeeming EUROe. Companies, foundations, and other corporate entities can apply to become a Membrane Finance client to access the minting and burning of EUROe. ## Who Is the Founder of EUROe? The company behind EUROe, Membrane Finance, was founded by Juha Viitala in 2021. EUROe is incubated by Equilibrium, a core blockchain infrastructure builder, and funded by Maki.vc, a seed-stage venture capital company. ## Where Can I Buy EUROe? EUROe is available for trading on a growing number of decentralised exchanges and directly through Membrane Finance.
