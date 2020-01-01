EurocoinToken (ECTE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi EurocoinToken (ECTE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

EurocoinToken (ECTE) teave The EurocoinToken (ECTE) was created for micropayments and international transactions. We would like to have our main customer pool in B2C market. Our main target are brick and mortar businesses with their customers. They are interested in using cryptocurrencies as a means of payment for goods/services, so they will benefit from our reliable, fast, secure and transparent payment gateway. Other enterprise which will benefit from the advantages of Eurocoinpay offers are B2B businesses, online or offline and web-based B2C companies. Our end-users are sellers merchants paying for products/services of the company, as both will use the payment app and its wallets. Ametlik veebisait: https://eurocoinpay.io/ Valge raamat: https://eurocoinpay.io/storage/downloadable/white-paper-ect-en.pdf Ostke ECTE kohe!

EurocoinToken (ECTE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EurocoinToken (ECTE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 510.50K $ 510.50K $ 510.50K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 5.44M $ 5.44M $ 5.44M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.39M $ 9.39M $ 9.39M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.093787 $ 0.093787 $ 0.093787 Lisateave EurocoinToken (ECTE) hinna kohta

EurocoinToken (ECTE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EurocoinToken (ECTE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ECTE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ECTE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ECTE tokeni tokenoomikat, avastage ECTE tokeni reaalajas hinda!

ECTE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ECTE võiks suunduda? Meie ECTE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ECTE tokeni hinna ennustust kohe!

