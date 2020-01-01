EurocoinToken (ECTE) tokenoomika
EurocoinToken (ECTE) teave
The EurocoinToken (ECTE) was created for micropayments and international transactions. We would like to have our main customer pool in B2C market. Our main target are brick and mortar businesses with their customers. They are interested in using cryptocurrencies as a means of payment for goods/services, so they will benefit from our reliable, fast, secure and transparent payment gateway. Other enterprise which will benefit from the advantages of Eurocoinpay offers are B2B businesses, online or offline and web-based B2C companies. Our end-users are sellers merchants paying for products/services of the company, as both will use the payment app and its wallets.
EurocoinToken (ECTE) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage EurocoinToken (ECTE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
EurocoinToken (ECTE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
EurocoinToken (ECTE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate ECTE tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
ECTE tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate ECTE tokeni tokenoomikat, avastage ECTE tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.