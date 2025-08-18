Rohkem infot ECTE

ECTE Hinnainfo

ECTE Valge raamat

ECTE Ametlik veebisait

ECTE Tokenoomika

ECTE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

EurocoinToken logo

EurocoinToken hind (ECTE)

Loendis mitteolevad

1 ECTE/USD reaalajas hind:

$0.094082
$0.094082$0.094082
-3.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
EurocoinToken (ECTE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:52:59 (UTC+8)

EurocoinToken (ECTE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0934
$ 0.0934$ 0.0934
24 h madal
$ 0.098593
$ 0.098593$ 0.098593
24 h kõrge

$ 0.0934
$ 0.0934$ 0.0934

$ 0.098593
$ 0.098593$ 0.098593

$ 1.026
$ 1.026$ 1.026

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

-3.33%

-6.94%

-6.94%

EurocoinToken (ECTE) reaalajas hind on $0.094082. Viimase 24 tunni jooksul ECTE kaubeldud madalaim $ 0.0934 ja kõrgeim $ 0.098593 näitab aktiivset turu volatiivsust. ECTEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.026 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ECTE muutunud +0.13% viimase tunni jooksul, -3.33% 24 tunni vältel -6.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

EurocoinToken (ECTE) – turuteave

$ 511.67K
$ 511.67K$ 511.67K

--
----

$ 9.41M
$ 9.41M$ 9.41M

5.44M
5.44M 5.44M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

EurocoinToken praegune turukapitalisatsioon on $ 511.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ECTE ringlev varu on 5.44M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.41M.

EurocoinToken (ECTE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse EurocoinToken ja USD hinnamuutus $ -0.003246816.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse EurocoinToken ja USD hinnamuutus $ +0.0169224634.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse EurocoinToken ja USD hinnamuutus $ +0.0350259571.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse EurocoinToken ja USD hinnamuutus $ +0.01316954877328078.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.003246816-3.33%
30 päeva$ +0.0169224634+17.99%
60 päeva$ +0.0350259571+37.23%
90 päeva$ +0.01316954877328078+16.28%

Mis on EurocoinToken (ECTE)

The EurocoinToken (ECTE) was created for micropayments and international transactions. We would like to have our main customer pool in B2C market. Our main target are brick and mortar businesses with their customers. They are interested in using cryptocurrencies as a means of payment for goods/services, so they will benefit from our reliable, fast, secure and transparent payment gateway. Other enterprise which will benefit from the advantages of Eurocoinpay offers are B2B businesses, online or offline and web-based B2C companies. Our end-users are sellers merchants paying for products/services of the company, as both will use the payment app and its wallets.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse EurocoinToken (ECTE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

EurocoinToken hinna ennustus (USD)

Kui palju on EurocoinToken (ECTE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EurocoinToken (ECTE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EurocoinToken nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EurocoinToken hinna ennustust kohe!

ECTE kohalike valuutade suhtes

EurocoinToken (ECTE) tokenoomika

EurocoinToken (ECTE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ECTE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EurocoinToken (ECTE) kohta

Kui palju on EurocoinToken (ECTE) tänapäeval väärt?
Reaalajas ECTE hind USD on 0.094082 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ECTE/USD hind?
Praegune hind ECTE/USD on $ 0.094082. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EurocoinToken turukapitalisatsioon?
ECTE turukapitalisatsioon on $ 511.67K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ECTE ringlev varu?
ECTE ringlev varu on 5.44M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ECTE (ATH) hind?
ECTE saavutab ATH hinna summas 1.026 USD.
Mis oli kõigi aegade ECTE madalaim (ATL) hind?
ECTE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ECTE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ECTE kauplemismaht on -- USD.
Kas ECTE sel aastal kõrgemale ka suundub?
ECTE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ECTE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:52:59 (UTC+8)

EurocoinToken (ECTE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.