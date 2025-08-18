Rohkem infot EURT

Euro Tether hind (EURT)

1 EURT/USD reaalajas hind:

$1.17
$1.17$1.17
-0.10%1D
USD
Euro Tether (EURT) reaalajas hinnagraafik
Euro Tether (EURT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24 h madal
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
24 h kõrge

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.31
$ 1.31$ 1.31

$ 0.944541
$ 0.944541$ 0.944541

-0.16%

-0.18%

+2.04%

+2.04%

Euro Tether (EURT) reaalajas hind on $1.17. Viimase 24 tunni jooksul EURT kaubeldud madalaim $ 1.16 ja kõrgeim $ 1.17 näitab aktiivset turu volatiivsust. EURTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.31 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.944541.

Lüliajalise tootluse osas on EURT muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, -0.18% 24 tunni vältel +2.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Euro Tether (EURT) – turuteave

$ 6.06M
$ 6.06M$ 6.06M

--
----

$ 58.32M
$ 58.32M$ 58.32M

5.20M
5.20M 5.20M

50,000,050.0
50,000,050.0 50,000,050.0

Euro Tether praegune turukapitalisatsioon on $ 6.06M -- 24 tunnise kauplemismahuga. EURT ringlev varu on 5.20M, mille koguvaru on 50000050.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 58.32M.

Euro Tether (EURT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Euro Tether ja USD hinnamuutus $ -0.00219892799824.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Euro Tether ja USD hinnamuutus $ +0.0157306500.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Euro Tether ja USD hinnamuutus $ +0.0264435210.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Euro Tether ja USD hinnamuutus $ +0.059872776715077.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00219892799824-0.18%
30 päeva$ +0.0157306500+1.34%
60 päeva$ +0.0264435210+2.26%
90 päeva$ +0.059872776715077+5.39%

Mis on Euro Tether (EURT)

Üksuse Euro Tether (EURT) allikas

Ametlik veebisait

Euro Tether hinna ennustus (USD)

Kui palju on Euro Tether (EURT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Euro Tether (EURT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Euro Tether nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Euro Tether hinna ennustust kohe!

EURT kohalike valuutade suhtes

Euro Tether (EURT) tokenoomika

Euro Tether (EURT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EURT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Euro Tether (EURT) kohta

Kui palju on Euro Tether (EURT) tänapäeval väärt?
Reaalajas EURT hind USD on 1.17 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EURT/USD hind?
Praegune hind EURT/USD on $ 1.17. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Euro Tether turukapitalisatsioon?
EURT turukapitalisatsioon on $ 6.06M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EURT ringlev varu?
EURT ringlev varu on 5.20M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EURT (ATH) hind?
EURT saavutab ATH hinna summas 1.31 USD.
Mis oli kõigi aegade EURT madalaim (ATL) hind?
EURT nägi ATL hinda summas 0.944541 USD.
Milline on EURT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EURT kauplemismaht on -- USD.
Kas EURT sel aastal kõrgemale ka suundub?
EURT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EURT hinna ennustust.
Euro Tether (EURT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

