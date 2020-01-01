EURA (EURA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi EURA (EURA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

EURA (EURA) teave agEUR is a stablecoin of the Angle Protocol which value is pegged to the Euro. This stablecoin is backed by derivatives and by the insurance fund of the Angle Protocol. It is fully convertible against collateral held in the protocol. To know the value of 1 Euro, the protocol looks at oracle feeds from Uniswap V3 and Chainlink. Ametlik veebisait: https://www.angle.money Ostke EURA kohe!

EURA (EURA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EURA (EURA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.09M $ 20.09M $ 20.09M Koguvaru: $ 17.30M $ 17.30M $ 17.30M Ringlev varu: $ 17.30M $ 17.30M $ 17.30M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.09M $ 20.09M $ 20.09M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.640182 $ 0.640182 $ 0.640182 Praegune hind: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Lisateave EURA (EURA) hinna kohta

EURA (EURA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EURA (EURA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EURA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EURA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EURA tokeni tokenoomikat, avastage EURA tokeni reaalajas hinda!

EURA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EURA võiks suunduda? Meie EURA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EURA tokeni hinna ennustust kohe!

