Mis on EURA (EURA)

agEUR is a stablecoin of the Angle Protocol which value is pegged to the Euro. This stablecoin is backed by derivatives and by the insurance fund of the Angle Protocol. It is fully convertible against collateral held in the protocol. To know the value of 1 Euro, the protocol looks at oracle feeds from Uniswap V3 and Chainlink.

Üksuse EURA (EURA) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EURA (EURA) kohta Kui palju on EURA (EURA) tänapäeval väärt? Reaalajas EURA hind USD on 1.17 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EURA/USD hind? $ 1.17 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EURA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on EURA turukapitalisatsioon? EURA turukapitalisatsioon on $ 20.10M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EURA ringlev varu? EURA ringlev varu on 17.23M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EURA (ATH) hind? EURA saavutab ATH hinna summas 1.2 USD . Mis oli kõigi aegade EURA madalaim (ATL) hind? EURA nägi ATL hinda summas 0.640182 USD . Milline on EURA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EURA kauplemismaht on -- USD . Kas EURA sel aastal kõrgemale ka suundub? EURA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EURA hinna ennustust

