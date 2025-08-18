Rohkem infot EURA

EURA Hinnainfo

EURA Ametlik veebisait

EURA Tokenoomika

EURA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

EURA logo

EURA hind (EURA)

Loendis mitteolevad

1 EURA/USD reaalajas hind:

$1.17
$1.17$1.17
-0.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
EURA (EURA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:19:02 (UTC+8)

EURA (EURA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
24 h madal
$ 1.18
$ 1.18$ 1.18
24 h kõrge

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

$ 0.640182
$ 0.640182$ 0.640182

-0.12%

-0.28%

-1.97%

-1.97%

EURA (EURA) reaalajas hind on $1.17. Viimase 24 tunni jooksul EURA kaubeldud madalaim $ 1.17 ja kõrgeim $ 1.18 näitab aktiivset turu volatiivsust. EURAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.2 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.640182.

Lüliajalise tootluse osas on EURA muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, -0.28% 24 tunni vältel -1.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

EURA (EURA) – turuteave

$ 20.10M
$ 20.10M$ 20.10M

--
----

$ 20.10M
$ 20.10M$ 20.10M

17.23M
17.23M 17.23M

17,227,188.97031787
17,227,188.97031787 17,227,188.97031787

EURA praegune turukapitalisatsioon on $ 20.10M -- 24 tunnise kauplemismahuga. EURA ringlev varu on 17.23M, mille koguvaru on 17227188.97031787. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.10M.

EURA (EURA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse EURA ja USD hinnamuutus $ -0.003376665500615.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse EURA ja USD hinnamuutus $ +0.0039156390.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse EURA ja USD hinnamuutus $ +0.0222207570.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse EURA ja USD hinnamuutus $ +0.0435807613061313.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.003376665500615-0.28%
30 päeva$ +0.0039156390+0.33%
60 päeva$ +0.0222207570+1.90%
90 päeva$ +0.0435807613061313+3.87%

Mis on EURA (EURA)

agEUR is a stablecoin of the Angle Protocol which value is pegged to the Euro. This stablecoin is backed by derivatives and by the insurance fund of the Angle Protocol. It is fully convertible against collateral held in the protocol. To know the value of 1 Euro, the protocol looks at oracle feeds from Uniswap V3 and Chainlink.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse EURA (EURA) allikas

Ametlik veebisait

EURA hinna ennustus (USD)

Kui palju on EURA (EURA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EURA (EURA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EURA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EURA hinna ennustust kohe!

EURA kohalike valuutade suhtes

EURA (EURA) tokenoomika

EURA (EURA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EURA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EURA (EURA) kohta

Kui palju on EURA (EURA) tänapäeval väärt?
Reaalajas EURA hind USD on 1.17 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EURA/USD hind?
Praegune hind EURA/USD on $ 1.17. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EURA turukapitalisatsioon?
EURA turukapitalisatsioon on $ 20.10M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EURA ringlev varu?
EURA ringlev varu on 17.23M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EURA (ATH) hind?
EURA saavutab ATH hinna summas 1.2 USD.
Mis oli kõigi aegade EURA madalaim (ATL) hind?
EURA nägi ATL hinda summas 0.640182 USD.
Milline on EURA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EURA kauplemismaht on -- USD.
Kas EURA sel aastal kõrgemale ka suundub?
EURA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EURA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:19:02 (UTC+8)

EURA (EURA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.