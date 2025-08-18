Rohkem infot EURCV

EURCV Hinnainfo

EURCV Ametlik veebisait

EURCV Tokenoomika

EURCV Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

EUR CoinVertible logo

EUR CoinVertible hind (EURCV)

Loendis mitteolevad

1 EURCV/USD reaalajas hind:

$1.17
$1.17$1.17
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
EUR CoinVertible (EURCV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:18:53 (UTC+8)

EUR CoinVertible (EURCV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
24 h madal
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
24 h kõrge

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 0.988513
$ 0.988513$ 0.988513

-0.08%

-0.00%

+0.20%

+0.20%

EUR CoinVertible (EURCV) reaalajas hind on $1.17. Viimase 24 tunni jooksul EURCV kaubeldud madalaim $ 1.17 ja kõrgeim $ 1.17 näitab aktiivset turu volatiivsust. EURCVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.18 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.988513.

Lüliajalise tootluse osas on EURCV muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, -0.00% 24 tunni vältel +0.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

EUR CoinVertible (EURCV) – turuteave

$ 49.24M
$ 49.24M$ 49.24M

--
----

$ 49.24M
$ 49.24M$ 49.24M

42.11M
42.11M 42.11M

42,114,365.0
42,114,365.0 42,114,365.0

EUR CoinVertible praegune turukapitalisatsioon on $ 49.24M -- 24 tunnise kauplemismahuga. EURCV ringlev varu on 42.11M, mille koguvaru on 42114365.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 49.24M.

EUR CoinVertible (EURCV) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse EUR CoinVertible ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse EUR CoinVertible ja USD hinnamuutus $ -0.0039585780.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse EUR CoinVertible ja USD hinnamuutus $ +0.0168027210.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse EUR CoinVertible ja USD hinnamuutus $ +0.0453777470706061.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.00%
30 päeva$ -0.0039585780-0.33%
60 päeva$ +0.0168027210+1.44%
90 päeva$ +0.0453777470706061+4.03%

Mis on EUR CoinVertible (EURCV)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse EUR CoinVertible (EURCV) allikas

Ametlik veebisait

EUR CoinVertible hinna ennustus (USD)

Kui palju on EUR CoinVertible (EURCV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EUR CoinVertible (EURCV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EUR CoinVertible nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EUR CoinVertible hinna ennustust kohe!

EURCV kohalike valuutade suhtes

EUR CoinVertible (EURCV) tokenoomika

EUR CoinVertible (EURCV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EURCV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EUR CoinVertible (EURCV) kohta

Kui palju on EUR CoinVertible (EURCV) tänapäeval väärt?
Reaalajas EURCV hind USD on 1.17 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EURCV/USD hind?
Praegune hind EURCV/USD on $ 1.17. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EUR CoinVertible turukapitalisatsioon?
EURCV turukapitalisatsioon on $ 49.24M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EURCV ringlev varu?
EURCV ringlev varu on 42.11M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EURCV (ATH) hind?
EURCV saavutab ATH hinna summas 1.18 USD.
Mis oli kõigi aegade EURCV madalaim (ATL) hind?
EURCV nägi ATL hinda summas 0.988513 USD.
Milline on EURCV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EURCV kauplemismaht on -- USD.
Kas EURCV sel aastal kõrgemale ka suundub?
EURCV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EURCV hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:18:53 (UTC+8)

EUR CoinVertible (EURCV) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.