Etica (ETI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Etica (ETI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Etica (ETI) teave What is the project about? Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property. What makes your project unique? Etica is the first blockchain for Open Source medical research. History of your project. The whitepaper was published and sent to original Satoshi Nakomoto mailing list in October 2019 (https://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2019-September/035372.html). Etica blockchain started on april 17th 2022. What’s next for your project? The next step for Etica is to get research started What can your token be used for? ETI can be used to vote on Etica Protocol proposal. It allows ETI holders to orient and guide research done on Etica Protocol Ametlik veebisait: https://www.eticaprotocol.org/ Valge raamat: https://www.eticaprotocol.org/viewwhitepaper Ostke ETI kohe!

Etica (ETI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Etica (ETI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 364.97K $ 364.97K $ 364.97K Koguvaru: $ 5.81M $ 5.81M $ 5.81M Ringlev varu: $ 5.81M $ 5.81M $ 5.81M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 364.97K $ 364.97K $ 364.97K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.8 $ 2.8 $ 2.8 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00899131 $ 0.00899131 $ 0.00899131 Praegune hind: $ 0.062811 $ 0.062811 $ 0.062811 Lisateave Etica (ETI) hinna kohta

Etica (ETI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Etica (ETI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ETI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ETI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ETI tokeni tokenoomikat, avastage ETI tokeni reaalajas hinda!

ETI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ETI võiks suunduda? Meie ETI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ETI tokeni hinna ennustust kohe!

