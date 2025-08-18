Mis on Etica (ETI)

What is the project about? Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property. What makes your project unique? Etica is the first blockchain for Open Source medical research. History of your project. The whitepaper was published and sent to original Satoshi Nakomoto mailing list in October 2019 (https://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2019-September/035372.html). Etica blockchain started on april 17th 2022. What’s next for your project? The next step for Etica is to get research started What can your token be used for? ETI can be used to vote on Etica Protocol proposal. It allows ETI holders to orient and guide research done on Etica Protocol

Üksuse Etica (ETI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Etica (ETI) kohta Kui palju on Etica (ETI) tänapäeval väärt? Reaalajas ETI hind USD on 0.074027 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ETI/USD hind? $ 0.074027 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ETI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Etica turukapitalisatsioon? ETI turukapitalisatsioon on $ 429.31K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ETI ringlev varu? ETI ringlev varu on 5.80M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ETI (ATH) hind? ETI saavutab ATH hinna summas 2.8 USD . Mis oli kõigi aegade ETI madalaim (ATL) hind? ETI nägi ATL hinda summas 0.00899131 USD . Milline on ETI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ETI kauplemismaht on -- USD . Kas ETI sel aastal kõrgemale ka suundub? ETI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ETI hinna ennustust

