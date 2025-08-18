Rohkem infot ETI

Etica hind (ETI)

1 ETI/USD reaalajas hind:

$0.074027
$0.074027
+30.70%1D
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 18:22:53 (UTC+8)

Etica (ETI) hinna teave (USD)

$ 0.05662
$ 0.05662
$ 0.080026
$ 0.080026
$ 0.05662
$ 0.05662

$ 0.080026
$ 0.080026

$ 2.8
$ 2.8

$ 0.00899131
$ 0.00899131

-2.62%

+30.73%

-6.18%

-6.18%

Etica (ETI) reaalajas hind on $0.074027. Viimase 24 tunni jooksul ETI kaubeldud madalaim $ 0.05662 ja kõrgeim $ 0.080026 näitab aktiivset turu volatiivsust. ETIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.8 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00899131.

Lüliajalise tootluse osas on ETI muutunud -2.62% viimase tunni jooksul, +30.73% 24 tunni vältel -6.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Etica (ETI) – turuteave

$ 429.31K
$ 429.31K

$ 429.31K
$ 429.31K

5.80M
5.80M

5,799,263.612559588
5,799,263.612559588

Etica praegune turukapitalisatsioon on $ 429.31K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ETI ringlev varu on 5.80M, mille koguvaru on 5799263.612559588. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 429.31K.

Etica (ETI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Etica ja USD hinnamuutus $ +0.01740197.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Etica ja USD hinnamuutus $ +0.1459189354.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Etica ja USD hinnamuutus $ +0.1505416255.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Etica ja USD hinnamuutus $ +0.044514946484582566.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.01740197+30.73%
30 päeva$ +0.1459189354+197.12%
60 päeva$ +0.1505416255+203.36%
90 päeva$ +0.044514946484582566+150.84%

Mis on Etica (ETI)

What is the project about? Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property. What makes your project unique? Etica is the first blockchain for Open Source medical research. History of your project. The whitepaper was published and sent to original Satoshi Nakomoto mailing list in October 2019 (https://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2019-September/035372.html). Etica blockchain started on april 17th 2022. What’s next for your project? The next step for Etica is to get research started What can your token be used for? ETI can be used to vote on Etica Protocol proposal. It allows ETI holders to orient and guide research done on Etica Protocol

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Etica (ETI) allikas

Etica hinna ennustus (USD)

Kui palju on Etica (ETI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Etica (ETI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Etica nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Etica (ETI) tokenoomika

Etica (ETI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ETI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Etica (ETI) kohta

Kui palju on Etica (ETI) tänapäeval väärt?
Reaalajas ETI hind USD on 0.074027 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ETI/USD hind?
Praegune hind ETI/USD on $ 0.074027. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Etica turukapitalisatsioon?
ETI turukapitalisatsioon on $ 429.31K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ETI ringlev varu?
ETI ringlev varu on 5.80M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ETI (ATH) hind?
ETI saavutab ATH hinna summas 2.8 USD.
Mis oli kõigi aegade ETI madalaim (ATL) hind?
ETI nägi ATL hinda summas 0.00899131 USD.
Milline on ETI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ETI kauplemismaht on -- USD.
Kas ETI sel aastal kõrgemale ka suundub?
ETI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ETI hinna ennustust.
