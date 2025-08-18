Rohkem infot ETHY

Ethy AI hind (ETHY)

1 ETHY/USD reaalajas hind:

$0.00716734
$0.00716734
-12.60%1D
Ethy AI (ETHY) reaalajas hinnagraafik
Ethy AI (ETHY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0064556
24 h madal
$ 0.00933257
24 h kõrge

$ 0.0064556
$ 0.00933257
$ 0.00940968
$ 0
-0.61%

-12.68%

+45.16%

+45.16%

Ethy AI (ETHY) reaalajas hind on $0.00716734. Viimase 24 tunni jooksul ETHY kaubeldud madalaim $ 0.0064556 ja kõrgeim $ 0.00933257 näitab aktiivset turu volatiivsust. ETHYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00940968 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ETHY muutunud -0.61% viimase tunni jooksul, -12.68% 24 tunni vältel +45.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ethy AI (ETHY) – turuteave

$ 6.52M
--
$ 7.17M
910.00M
1,000,000,000.0
Ethy AI praegune turukapitalisatsioon on $ 6.52M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ETHY ringlev varu on 910.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.17M.

Ethy AI (ETHY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ethy AI ja USD hinnamuutus $ -0.001041409312792673.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ethy AI ja USD hinnamuutus $ +0.1040988425.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ethy AI ja USD hinnamuutus $ +0.1143975159.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ethy AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001041409312792673-12.68%
30 päeva$ +0.1040988425+1,452.41%
60 päeva$ +0.1143975159+1,596.09%
90 päeva$ 0--

Mis on Ethy AI (ETHY)

Ethy AI empowers onchain identities for the AI economy by turning your Basename into a sovereign digital agent. It enables users to automate onchain tasks—like trading, claiming rewards, or executing contracts—without manual input. Designed for AI-to-AI and AI-to-human interactions, Ethy combines smart contract automation with agentic intelligence, giving users full control over their data, assets, and behavior in decentralized environments.

Üksuse Ethy AI (ETHY) allikas

Ethy AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ethy AI (ETHY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ethy AI (ETHY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ethy AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ethy AI hinna ennustust kohe!

ETHY kohalike valuutade suhtes

Ethy AI (ETHY) tokenoomika

Ethy AI (ETHY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ETHY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ethy AI (ETHY) kohta

Kui palju on Ethy AI (ETHY) tänapäeval väärt?
Reaalajas ETHY hind USD on 0.00716734 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ETHY/USD hind?
Praegune hind ETHY/USD on $ 0.00716734. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ethy AI turukapitalisatsioon?
ETHY turukapitalisatsioon on $ 6.52M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ETHY ringlev varu?
ETHY ringlev varu on 910.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ETHY (ATH) hind?
ETHY saavutab ATH hinna summas 0.00940968 USD.
Mis oli kõigi aegade ETHY madalaim (ATL) hind?
ETHY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ETHY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ETHY kauplemismaht on -- USD.
Kas ETHY sel aastal kõrgemale ka suundub?
ETHY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ETHY hinna ennustust.
