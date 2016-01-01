Ethos (ETHOS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ethos (ETHOS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ethos (ETHOS) teave Ethos is an on-chain, self-custody wallet and trading app, providing users with a secure and convenient platform for cross-chain swapping, best-price execution, and soon, gasless transactions. Ethos ensures that users retain sole custody of their assets while enjoying a trading experience that rivals centralized exchanges. Your keys, your crypto. The Ethos founders have been involved with crypto since 2016, and deeply believe that crypto needs to return to its self-custody roots in order to stay safe and fair for everyone. Ametlik veebisait: https://www.ethos.io/ Valge raamat: https://www.ethos.io/whitepaper Ostke ETHOS kohe!

Ethos (ETHOS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ethos (ETHOS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: $ 1.65B $ 1.65B $ 1.65B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.51M $ 4.51M $ 4.51M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02191514 $ 0.02191514 $ 0.02191514 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00090184 $ 0.00090184 $ 0.00090184 Lisateave Ethos (ETHOS) hinna kohta

Ethos (ETHOS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ethos (ETHOS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ETHOS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ETHOS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ETHOS tokeni tokenoomikat, avastage ETHOS tokeni reaalajas hinda!

ETHOS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ETHOS võiks suunduda? Meie ETHOS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ETHOS tokeni hinna ennustust kohe!

