Etho Protocol (ETHO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Etho Protocol (ETHO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Etho Protocol (ETHO) teave Blockchain backed immutable storage via IPFS nodes and democratic governance. Ametlik veebisait: https://ethoprotocol.com/ Valge raamat: https://ethoprotocol.com/whitepaper.pdf Ostke ETHO kohe!

Etho Protocol (ETHO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Etho Protocol (ETHO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 41.75K $ 41.75K $ 41.75K Koguvaru: $ 77.32M $ 77.32M $ 77.32M Ringlev varu: $ 77.32M $ 77.32M $ 77.32M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 41.75K $ 41.75K $ 41.75K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.302848 $ 0.302848 $ 0.302848 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00053995 $ 0.00053995 $ 0.00053995 Lisateave Etho Protocol (ETHO) hinna kohta

Etho Protocol (ETHO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Etho Protocol (ETHO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ETHO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ETHO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ETHO tokeni tokenoomikat, avastage ETHO tokeni reaalajas hinda!

ETHO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ETHO võiks suunduda? Meie ETHO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ETHO tokeni hinna ennustust kohe!

