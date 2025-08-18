Mis on ETHforestAI (ETHFAI)

What is the project about? ETHforestAI is a Web3 learning platform with an integrated AI chatbot, built-in Learn-To-Earn, Real Yield and Creator Economy elements. The platform is built around a unique approach to education, providing users with a fun and interactive way to learn about Web3 and decentralized technologies. What makes your project unique? Combining our AI chatbot and Learning platform together creates a good connection between the two and our users can learn with ease. History of your project. We've been working for a few months on this project behind the scenes and launched it on the Arbitrum blockhain on 16th of March 2023. What’s next for your project? End of Q1 - 1. Public early alpha of the AI chatbot Early Q2 - 1. Quiz system implementation in the platform Q2 - 2. Beta version of the learning platform, which will include most of the planned mechanics End of Q2 - 3. Public beta version of the AI chatbot Q3 - Full implementation of the platform and AI What can your token be used for? $ETHFAI is currently used for trading and supporting our ecosystem. It will also be used as a whitelist for our holders to be able to access the AI chatbot.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ETHforestAI (ETHFAI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

ETHforestAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on ETHforestAI (ETHFAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ETHforestAI (ETHFAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ETHforestAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ETHforestAI hinna ennustust kohe!

ETHFAI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

ETHforestAI (ETHFAI) tokenoomika

ETHforestAI (ETHFAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ETHFAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ETHforestAI (ETHFAI) kohta Kui palju on ETHforestAI (ETHFAI) tänapäeval väärt? Reaalajas ETHFAI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ETHFAI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ETHFAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ETHforestAI turukapitalisatsioon? ETHFAI turukapitalisatsioon on $ 10.00K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ETHFAI ringlev varu? ETHFAI ringlev varu on 22.57B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ETHFAI (ATH) hind? ETHFAI saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade ETHFAI madalaim (ATL) hind? ETHFAI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ETHFAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ETHFAI kauplemismaht on -- USD . Kas ETHFAI sel aastal kõrgemale ka suundub? ETHFAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ETHFAI hinna ennustust

ETHforestAI (ETHFAI) Olulised valdkonna uudised