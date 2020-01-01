Ethernity Cloud (ECLD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ethernity Cloud (ECLD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ethernity Cloud (ECLD) teave Our mission is to create a decentralized, private and anonymous cloud computing solution that protects all aspects of user data. Ethernity CLOUD's vision about the future of the cloud has three imperative features: encrypted, anonymous, continuous available. Leveraging blockchain technology, Ethernity Cloud mission is to develop a decentralized ecosystem that allows regular cloud software to be run as decentralized cloud applications. Within Ethernity CLOUD, the nodes are location agnostic, self-replicating, constantly spawning around the internet without user interaction, exactly as defined in the Ethereum compatible smart contract. Ametlik veebisait: https://ethernity.cloud/ Ostke ECLD kohe!

Ethernity Cloud (ECLD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ethernity Cloud (ECLD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 406.58K $ 406.58K $ 406.58K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 526.00M $ 526.00M $ 526.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 772.98K $ 772.98K $ 772.98K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.07643 $ 0.07643 $ 0.07643 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00077298 $ 0.00077298 $ 0.00077298 Lisateave Ethernity Cloud (ECLD) hinna kohta

Ethernity Cloud (ECLD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ethernity Cloud (ECLD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ECLD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ECLD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ECLD tokeni tokenoomikat, avastage ECLD tokeni reaalajas hinda!

