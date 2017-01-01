Ethermon (EMON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ethermon (EMON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ethermon (EMON) teave Ethermon is one of the first Ethereum-based blockchain games to create interactive non-fungible tokens (NFTs), allowing players to own, improve, use, and profit from their in-game virtual assets. Originally launched as Etheremon in 2017, the current upgraded version was relaunched in 2019 by its most dedicated players and an expanded team. The Ethermon universe of gaming experiences is continuing to rapidly expand — driven by the belief that the future of gaming is decentralized, cross-platform, and player-owned. Ametlik veebisait: https://ethermon.io/

Ethermon (EMON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ethermon (EMON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.08K $ 28.08K $ 28.08K Koguvaru: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ringlev varu: $ 147.03M $ 147.03M $ 147.03M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 76.39K $ 76.39K $ 76.39K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.01 $ 2.01 $ 2.01 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00019163 $ 0.00019163 $ 0.00019163 Lisateave Ethermon (EMON) hinna kohta

Ethermon (EMON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ethermon (EMON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EMON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EMON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EMON tokeni tokenoomikat, avastage EMON tokeni reaalajas hinda!

EMON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EMON võiks suunduda? Meie EMON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EMON tokeni hinna ennustust kohe!

