Rohkem infot EMON

EMON Hinnainfo

EMON Ametlik veebisait

EMON Tokenoomika

EMON Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Ethermon logo

Ethermon hind (EMON)

Loendis mitteolevad

1 EMON/USD reaalajas hind:

$0.00019216
$0.00019216$0.00019216
-4.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Ethermon (EMON) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:51:26 (UTC+8)

Ethermon (EMON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.01
$ 2.01$ 2.01

$ 0
$ 0$ 0

+1.19%

-4.19%

+1.98%

+1.98%

Ethermon (EMON) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul EMON kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. EMONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.01 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on EMON muutunud +1.19% viimase tunni jooksul, -4.19% 24 tunni vältel +1.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ethermon (EMON) – turuteave

$ 28.25K
$ 28.25K$ 28.25K

--
----

$ 76.86K
$ 76.86K$ 76.86K

147.03M
147.03M 147.03M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

Ethermon praegune turukapitalisatsioon on $ 28.25K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EMON ringlev varu on 147.03M, mille koguvaru on 400000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 76.86K.

Ethermon (EMON) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ethermon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ethermon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ethermon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ethermon ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.19%
30 päeva$ 0-9.30%
60 päeva$ 0+23.39%
90 päeva$ 0--

Mis on Ethermon (EMON)

Ethermon is one of the first Ethereum-based blockchain games to create interactive non-fungible tokens (NFTs), allowing players to own, improve, use, and profit from their in-game virtual assets. Originally launched as Etheremon in 2017, the current upgraded version was relaunched in 2019 by its most dedicated players and an expanded team. The Ethermon universe of gaming experiences is continuing to rapidly expand — driven by the belief that the future of gaming is decentralized, cross-platform, and player-owned.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ethermon (EMON) allikas

Ametlik veebisait

Ethermon hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ethermon (EMON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ethermon (EMON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ethermon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ethermon hinna ennustust kohe!

EMON kohalike valuutade suhtes

Ethermon (EMON) tokenoomika

Ethermon (EMON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EMON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ethermon (EMON) kohta

Kui palju on Ethermon (EMON) tänapäeval väärt?
Reaalajas EMON hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EMON/USD hind?
Praegune hind EMON/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ethermon turukapitalisatsioon?
EMON turukapitalisatsioon on $ 28.25K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EMON ringlev varu?
EMON ringlev varu on 147.03M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EMON (ATH) hind?
EMON saavutab ATH hinna summas 2.01 USD.
Mis oli kõigi aegade EMON madalaim (ATL) hind?
EMON nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on EMON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EMON kauplemismaht on -- USD.
Kas EMON sel aastal kõrgemale ka suundub?
EMON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EMON hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:51:26 (UTC+8)

Ethermon (EMON) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.