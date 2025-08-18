Mis on Ethermon (EMON)

Ethermon is one of the first Ethereum-based blockchain games to create interactive non-fungible tokens (NFTs), allowing players to own, improve, use, and profit from their in-game virtual assets. Originally launched as Etheremon in 2017, the current upgraded version was relaunched in 2019 by its most dedicated players and an expanded team. The Ethermon universe of gaming experiences is continuing to rapidly expand — driven by the belief that the future of gaming is decentralized, cross-platform, and player-owned.

Üksuse Ethermon (EMON) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ethermon (EMON) kohta Kui palju on Ethermon (EMON) tänapäeval väärt? Reaalajas EMON hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EMON/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EMON/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ethermon turukapitalisatsioon? EMON turukapitalisatsioon on $ 28.25K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EMON ringlev varu? EMON ringlev varu on 147.03M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EMON (ATH) hind? EMON saavutab ATH hinna summas 2.01 USD . Mis oli kõigi aegade EMON madalaim (ATL) hind? EMON nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on EMON kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EMON kauplemismaht on -- USD . Kas EMON sel aastal kõrgemale ka suundub? EMON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EMON hinna ennustust

