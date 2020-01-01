Etherfuse USTRY (USTRY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Etherfuse USTRY (USTRY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Etherfuse USTRY (USTRY) teave Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized bonds. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures continuously. Stablebonds are the closest thing to a checking account on chain. Ametlik veebisait: https://www.etherfuse.com/ Valge raamat: https://docs.etherfuse.com/stablebonds/stablebonds-whitepaper

Etherfuse USTRY (USTRY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Etherfuse USTRY (USTRY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Koguvaru: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Ringlev varu: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Kõigi aegade kõrgeim: $ 14.72 $ 14.72 $ 14.72 Kõigi aegade madalaim: $ 0.408477 $ 0.408477 $ 0.408477 Praegune hind: $ 1.036 $ 1.036 $ 1.036 Lisateave Etherfuse USTRY (USTRY) hinna kohta

Etherfuse USTRY (USTRY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Etherfuse USTRY (USTRY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USTRY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USTRY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USTRY tokeni tokenoomikat, avastage USTRY tokeni reaalajas hinda!

USTRY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu USTRY võiks suunduda? Meie USTRY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake USTRY tokeni hinna ennustust kohe!

