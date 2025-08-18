Rohkem infot USTRY

Etherfuse USTRY hind (USTRY)

$1.042
+0.20%1D
Etherfuse USTRY (USTRY) reaalajas hinnagraafik
Etherfuse USTRY (USTRY) hinna teave (USD)

$ 1.031
$ 1.052
$ 1.031
$ 1.052
$ 14.72
$ 0.728233
+0.21%

+0.29%

+0.55%

+0.55%

Etherfuse USTRY (USTRY) reaalajas hind on $1.042. Viimase 24 tunni jooksul USTRY kaubeldud madalaim $ 1.031 ja kõrgeim $ 1.052 näitab aktiivset turu volatiivsust. USTRYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 14.72 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.728233.

Lüliajalise tootluse osas on USTRY muutunud +0.21% viimase tunni jooksul, +0.29% 24 tunni vältel +0.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Etherfuse USTRY (USTRY) – turuteave

Etherfuse USTRY praegune turukapitalisatsioon on $ 1.25M -- 24 tunnise kauplemismahuga. USTRY ringlev varu on 1.20M, mille koguvaru on 1196905.706383. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.25M.

Etherfuse USTRY (USTRY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Etherfuse USTRY ja USD hinnamuutus $ +0.00302439.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Etherfuse USTRY ja USD hinnamuutus $ -0.0093595566.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Etherfuse USTRY ja USD hinnamuutus $ +0.0085521108.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Etherfuse USTRY ja USD hinnamuutus $ +0.0131749394910512.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00302439+0.29%
30 päeva$ -0.0093595566-0.89%
60 päeva$ +0.0085521108+0.82%
90 päeva$ +0.0131749394910512+1.28%

Mis on Etherfuse USTRY (USTRY)

Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized bonds. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures continuously. Stablebonds are the closest thing to a checking account on chain.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Etherfuse USTRY hinna ennustus (USD)

Kui palju on Etherfuse USTRY (USTRY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Etherfuse USTRY (USTRY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Etherfuse USTRY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Etherfuse USTRY hinna ennustust kohe!

USTRY kohalike valuutade suhtes

Etherfuse USTRY (USTRY) tokenoomika

Etherfuse USTRY (USTRY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USTRY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Etherfuse USTRY (USTRY) kohta

Kui palju on Etherfuse USTRY (USTRY) tänapäeval väärt?
Reaalajas USTRY hind USD on 1.042 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USTRY/USD hind?
Praegune hind USTRY/USD on $ 1.042. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Etherfuse USTRY turukapitalisatsioon?
USTRY turukapitalisatsioon on $ 1.25M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USTRY ringlev varu?
USTRY ringlev varu on 1.20M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USTRY (ATH) hind?
USTRY saavutab ATH hinna summas 14.72 USD.
Mis oli kõigi aegade USTRY madalaim (ATL) hind?
USTRY nägi ATL hinda summas 0.728233 USD.
Milline on USTRY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USTRY kauplemismaht on -- USD.
Kas USTRY sel aastal kõrgemale ka suundub?
USTRY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USTRY hinna ennustust.
