Ethereum Meta (ETHM) teave Ethereum Meta addresses a major weakness in Ethereum: the lack of privacy. Ethereum Meta enables smart contracts where no friend, family, nor foe can see what you bought or for how much. We are working on Smart Contract Mixer. After Ethereum platform implements Zero-Knowledge Snarks, we will add this feature to our system. Moreover, Ethereum Meta token is a foundation of the Anonymous E-Market Place that we are building to be accessible by Tor Browser and provide fully anonymous experience. Ametlik veebisait: https://ethermeta.com/ Valge raamat: https://ethermeta.com/pdfFiles/WhitePaper.pdf Ostke ETHM kohe!

Ethereum Meta (ETHM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ethereum Meta (ETHM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 36.06K $ 36.06K $ 36.06K Koguvaru: $ 3,001,091.10T $ 3,001,091.10T $ 3,001,091.10T Ringlev varu: $ 3,001,091.10T $ 3,001,091.10T $ 3,001,091.10T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 36.06K $ 36.06K $ 36.06K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04141247 $ 0.04141247 $ 0.04141247 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Ethereum Meta (ETHM) hinna kohta

Ethereum Meta (ETHM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ethereum Meta (ETHM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ETHM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ETHM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ETHM tokeni tokenoomikat, avastage ETHM tokeni reaalajas hinda!

ETHM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ETHM võiks suunduda? Meie ETHM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ETHM tokeni hinna ennustust kohe!

