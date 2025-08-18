Rohkem infot ETHM

Ethereum Meta logo

Ethereum Meta hind (ETHM)

Loendis mitteolevad

1 ETHM/USD reaalajas hind:

--
----
+6.10%1D
mexc
USD
Ethereum Meta (ETHM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:36:12 (UTC+8)

Ethereum Meta (ETHM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04141247
$ 0.04141247$ 0.04141247

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

+0.78%

+6.12%

+14.33%

+14.33%

Ethereum Meta (ETHM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ETHM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ETHMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04141247 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0.

Lüliajalise tootluse osas on ETHM muutunud +0.78% viimase tunni jooksul, +6.12% 24 tunni vältel +14.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ethereum Meta (ETHM) – turuteave

$ 34.80K
$ 34.80K$ 34.80K

--
----

$ 34.80K
$ 34.80K$ 34.80K

3,001,091.10T
3,001,091.10T 3,001,091.10T

3.001091098999999e+18
3.001091098999999e+18 3.001091098999999e+18

Ethereum Meta praegune turukapitalisatsioon on $ 34.80K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ETHM ringlev varu on 3,001,091.10T, mille koguvaru on 3.001091098999999e+18. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.80K.

Ethereum Meta (ETHM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ethereum Meta ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ethereum Meta ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ethereum Meta ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ethereum Meta ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+6.12%
30 päeva$ 0-27.46%
60 päeva$ 0-43.64%
90 päeva$ 0--

Mis on Ethereum Meta (ETHM)

Ethereum Meta addresses a major weakness in Ethereum: the lack of privacy. Ethereum Meta enables smart contracts where no friend, family, nor foe can see what you bought or for how much. We are working on Smart Contract Mixer. After Ethereum platform implements Zero-Knowledge Snarks, we will add this feature to our system. Moreover, Ethereum Meta token is a foundation of the Anonymous E-Market Place that we are building to be accessible by Tor Browser and provide fully anonymous experience.

Ethereum Meta hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ethereum Meta (ETHM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ethereum Meta (ETHM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ethereum Meta nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ethereum Meta hinna ennustust kohe!

ETHM kohalike valuutade suhtes

Ethereum Meta (ETHM) tokenoomika

Ethereum Meta (ETHM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ETHM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ethereum Meta (ETHM) kohta

Kui palju on Ethereum Meta (ETHM) tänapäeval väärt?
Reaalajas ETHM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ETHM/USD hind?
Praegune hind ETHM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ethereum Meta turukapitalisatsioon?
ETHM turukapitalisatsioon on $ 34.80K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ETHM ringlev varu?
ETHM ringlev varu on 3,001,091.10T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ETHM (ATH) hind?
ETHM saavutab ATH hinna summas 0.04141247 USD.
Mis oli kõigi aegade ETHM madalaim (ATL) hind?
ETHM nägi ATL hinda summas 0.0 USD.
Milline on ETHM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ETHM kauplemismaht on -- USD.
Kas ETHM sel aastal kõrgemale ka suundub?
ETHM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ETHM hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.