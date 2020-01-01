Ethereans (OS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ethereans (OS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ethereans (OS) teave The Ethereans Operating System—is an operating system for Ethereum, comprising three integrated protocols. The first is a platform for on-chain organizations, which are like DAOs, but more sophisticated and decentralized. The second is a platform for the Item token standard, which is like the evolution of the ERC1155 standard. The third is Covenants, a suite of DeFi applications built on top of the first ever on-chain AMM Aggregator. This is the first ever completely on-chain, general-purpose platform for all governance, development and applications on Ethereum—a bona fide OS. Use it for anything—even if just as a base layer to code on the network. Ametlik veebisait: https://ethereans.app/

Ethereans (OS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ethereans (OS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 62.61K $ 62.61K $ 62.61K Koguvaru: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ringlev varu: $ 856.01K $ 856.01K $ 856.01K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 73.14K $ 73.14K $ 73.14K Kõigi aegade kõrgeim: $ 74.06 $ 74.06 $ 74.06 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02209736 $ 0.02209736 $ 0.02209736 Praegune hind: $ 0.073143 $ 0.073143 $ 0.073143 Lisateave Ethereans (OS) hinna kohta

Ethereans (OS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ethereans (OS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OS tokeni tokenoomikat, avastage OS tokeni reaalajas hinda!

OS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OS võiks suunduda? Meie OS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

