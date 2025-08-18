Rohkem infot SUSDE

Ethena Staked USDe logo

Ethena Staked USDe hind (SUSDE)

Loendis mitteolevad

1 SUSDE/USD reaalajas hind:

$1.19
$1.19$1.19
0.00%1D
USD
Ethena Staked USDe (SUSDE) reaalajas hinnagraafik
Ethena Staked USDe (SUSDE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.19
$ 1.19$ 1.19
24 h madal
$ 1.19
$ 1.19$ 1.19
24 h kõrge

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.29
$ 1.29$ 1.29

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

+0.00%

+0.01%

-0.01%

-0.01%

Ethena Staked USDe (SUSDE) reaalajas hind on $1.19. Viimase 24 tunni jooksul SUSDE kaubeldud madalaim $ 1.19 ja kõrgeim $ 1.19 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUSDEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.29 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.012.

Lüliajalise tootluse osas on SUSDE muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel -0.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ethena Staked USDe (SUSDE) – turuteave

$ 5.54B
$ 5.54B$ 5.54B

--
----

$ 5.54B
$ 5.54B$ 5.54B

4.66B
4.66B 4.66B

4,661,157,377.629266
4,661,157,377.629266 4,661,157,377.629266

Ethena Staked USDe praegune turukapitalisatsioon on $ 5.54B -- 24 tunnise kauplemismahuga. SUSDE ringlev varu on 4.66B, mille koguvaru on 4661157377.629266. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.54B.

Ethena Staked USDe (SUSDE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ethena Staked USDe ja USD hinnamuutus $ +0.00010276.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ethena Staked USDe ja USD hinnamuutus $ +0.0031799180.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ethena Staked USDe ja USD hinnamuutus $ +0.0104451060.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ethena Staked USDe ja USD hinnamuutus $ +0.0172895454233071.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00010276+0.01%
30 päeva$ +0.0031799180+0.27%
60 päeva$ +0.0104451060+0.88%
90 päeva$ +0.0172895454233071+1.47%

Mis on Ethena Staked USDe (SUSDE)

Üksuse Ethena Staked USDe (SUSDE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Ethena Staked USDe hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ethena Staked USDe (SUSDE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ethena Staked USDe (SUSDE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ethena Staked USDe nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ethena Staked USDe hinna ennustust kohe!

Ethena Staked USDe (SUSDE) tokenoomika

Ethena Staked USDe (SUSDE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUSDE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ethena Staked USDe (SUSDE) kohta

Kui palju on Ethena Staked USDe (SUSDE) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUSDE hind USD on 1.19 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUSDE/USD hind?
Praegune hind SUSDE/USD on $ 1.19. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ethena Staked USDe turukapitalisatsioon?
SUSDE turukapitalisatsioon on $ 5.54B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUSDE ringlev varu?
SUSDE ringlev varu on 4.66B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUSDE (ATH) hind?
SUSDE saavutab ATH hinna summas 1.29 USD.
Mis oli kõigi aegade SUSDE madalaim (ATL) hind?
SUSDE nägi ATL hinda summas 1.012 USD.
Milline on SUSDE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUSDE kauplemismaht on -- USD.
Kas SUSDE sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUSDE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUSDE hinna ennustust.
Ethena Staked USDe (SUSDE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

