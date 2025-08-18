Mis on ETF The Token (ETF)

What is the project about? $ETF stands as the bridge between memetic value and one of the most pivotal catalysts crypto has ever seen: spot BTC ETF applications and the SEC's decisions surrounding them. What makes your project unique? ETF The Token draws upon the unique spot BTC ETF narrative, allowing for the gamification of the pending ETF applications and building a community of like-minded crypto enthusiasts. History of your project. ETF The Token was launched on September 1, 2023 on the decentralized exchange Uniswap. What’s next for your project? ETF The Token gamifies each SEC decision regarding the pending spot ETF applications. Please refer to the website etf.live for a detailed roadmap. What can your token be used for? Currently, ETF The Token can be exchanged on Uniswap and can also function as any other ERC-20 token.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

ETF The Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on ETF The Token (ETF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ETF The Token (ETF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ETF The Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

ETF The Token (ETF) tokenoomika

ETF The Token (ETF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ETF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ETF The Token (ETF) kohta Kui palju on ETF The Token (ETF) tänapäeval väärt? Reaalajas ETF hind USD on 0.00394195 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ETF/USD hind? $ 0.00394195 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ETF/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ETF The Token turukapitalisatsioon? ETF turukapitalisatsioon on $ 82.78K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ETF ringlev varu? ETF ringlev varu on 21.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ETF (ATH) hind? ETF saavutab ATH hinna summas 0.617664 USD . Mis oli kõigi aegade ETF madalaim (ATL) hind? ETF nägi ATL hinda summas 0.00152818 USD . Milline on ETF kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ETF kauplemismaht on -- USD . Kas ETF sel aastal kõrgemale ka suundub? ETF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ETF hinna ennustust

