Rohkem infot ETF

ETF Hinnainfo

ETF Ametlik veebisait

ETF Tokenoomika

ETF Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ETF The Token logo

ETF The Token hind (ETF)

Loendis mitteolevad

1 ETF/USD reaalajas hind:

$0.00394195
$0.00394195$0.00394195
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ETF The Token (ETF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:35:58 (UTC+8)

ETF The Token (ETF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.617664
$ 0.617664$ 0.617664

$ 0.00152818
$ 0.00152818$ 0.00152818

--

--

+10.94%

+10.94%

ETF The Token (ETF) reaalajas hind on $0.00394195. Viimase 24 tunni jooksul ETF kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ETFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.617664 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00152818.

Lüliajalise tootluse osas on ETF muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +10.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ETF The Token (ETF) – turuteave

$ 82.78K
$ 82.78K$ 82.78K

--
----

$ 82.78K
$ 82.78K$ 82.78K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

ETF The Token praegune turukapitalisatsioon on $ 82.78K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ETF ringlev varu on 21.00M, mille koguvaru on 21000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 82.78K.

ETF The Token (ETF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ETF The Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ETF The Token ja USD hinnamuutus $ +0.0006075688.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ETF The Token ja USD hinnamuutus $ +0.0016186092.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ETF The Token ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0006075688+15.41%
60 päeva$ +0.0016186092+41.06%
90 päeva$ 0--

Mis on ETF The Token (ETF)

What is the project about? $ETF stands as the bridge between memetic value and one of the most pivotal catalysts crypto has ever seen: spot BTC ETF applications and the SEC's decisions surrounding them. What makes your project unique? ETF The Token draws upon the unique spot BTC ETF narrative, allowing for the gamification of the pending ETF applications and building a community of like-minded crypto enthusiasts. History of your project. ETF The Token was launched on September 1, 2023 on the decentralized exchange Uniswap. What’s next for your project? ETF The Token gamifies each SEC decision regarding the pending spot ETF applications. Please refer to the website etf.live for a detailed roadmap. What can your token be used for? Currently, ETF The Token can be exchanged on Uniswap and can also function as any other ERC-20 token.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ETF The Token (ETF) allikas

Ametlik veebisait

ETF The Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on ETF The Token (ETF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ETF The Token (ETF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ETF The Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ETF The Token hinna ennustust kohe!

ETF kohalike valuutade suhtes

ETF The Token (ETF) tokenoomika

ETF The Token (ETF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ETF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ETF The Token (ETF) kohta

Kui palju on ETF The Token (ETF) tänapäeval väärt?
Reaalajas ETF hind USD on 0.00394195 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ETF/USD hind?
Praegune hind ETF/USD on $ 0.00394195. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ETF The Token turukapitalisatsioon?
ETF turukapitalisatsioon on $ 82.78K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ETF ringlev varu?
ETF ringlev varu on 21.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ETF (ATH) hind?
ETF saavutab ATH hinna summas 0.617664 USD.
Mis oli kõigi aegade ETF madalaim (ATL) hind?
ETF nägi ATL hinda summas 0.00152818 USD.
Milline on ETF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ETF kauplemismaht on -- USD.
Kas ETF sel aastal kõrgemale ka suundub?
ETF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ETF hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:35:58 (UTC+8)

ETF The Token (ETF) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.