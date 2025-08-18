Mis on ETF Rocks (ETF)

ETF Rocks is aiming to revolutionize the way we access news. We're building a community-driven news aggregation system that promotes transparency and democratic access to information. Our unique $ETF token engages the community in this process. As we navigate the information age, our system streamlines vast data, enabling the community to identify essential content. Our whitepaper is available on our website etf.rocks/whitepaper for deeper info on our vision. Our team is based in Switzerland, Singapore, Rwanda, Latvia, North Macedonia and Uruguay. We are 7 young lads entrepreneur from 30 to 38yo working to make this live.

Üksuse ETF Rocks (ETF) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

ETF Rocks (ETF) tokenoomika

ETF Rocks (ETF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ETF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ETF Rocks (ETF) kohta Kui palju on ETF Rocks (ETF) tänapäeval väärt? Reaalajas ETF hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ETF/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ETF/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ETF Rocks turukapitalisatsioon? ETF turukapitalisatsioon on $ 18.08K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ETF ringlev varu? ETF ringlev varu on 1.62B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ETF (ATH) hind? ETF saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade ETF madalaim (ATL) hind? ETF nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ETF kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ETF kauplemismaht on -- USD . Kas ETF sel aastal kõrgemale ka suundub? ETF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ETF hinna ennustust

