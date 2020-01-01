Esportplayer (ESPORT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Esportplayer (ESPORT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Esportplayer (ESPORT) teave Esportplayer is an esport crypto platform where users can watch esport, see tournament information, read news and watch highlights. At the core of the platform is the ESPORT token, and the ESPORT token can be earned through different activities: watch-to-earn, daily quests, reaching milestones or participating in live challenges. We are building the next generation esport crypto platform, as the way we watch esport hasn't changed much the last decade. Ametlik veebisait: https://www.esportplayer.tv Valge raamat: https://esportplayer.tv/esportplayer.pdf Ostke ESPORT kohe!

Esportplayer (ESPORT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Esportplayer (ESPORT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 62.99K $ 62.99K $ 62.99K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 62.99K $ 62.99K $ 62.99K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00165262 $ 0.00165262 $ 0.00165262 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Esportplayer (ESPORT) hinna kohta

Esportplayer (ESPORT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Esportplayer (ESPORT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ESPORT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ESPORT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ESPORT tokeni tokenoomikat, avastage ESPORT tokeni reaalajas hinda!

ESPORT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ESPORT võiks suunduda? Meie ESPORT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ESPORT tokeni hinna ennustust kohe!

