Esportplayer (ESPORT) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Esportplayer (ESPORT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Esportplayer (ESPORT) teave

Esportplayer is an esport crypto platform where users can watch esport, see tournament information, read news and watch highlights. At the core of the platform is the ESPORT token, and the ESPORT token can be earned through different activities: watch-to-earn, daily quests, reaching milestones or participating in live challenges. We are building the next generation esport crypto platform, as the way we watch esport hasn't changed much the last decade.

Ametlik veebisait:
https://www.esportplayer.tv
Valge raamat:
https://esportplayer.tv/esportplayer.pdf

Esportplayer (ESPORT) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Esportplayer (ESPORT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 62.99K
Koguvaru:
$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 1.00B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 62.99K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00165262
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
Praegune hind:
$ 0
Esportplayer (ESPORT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Esportplayer (ESPORT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate ESPORT tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

ESPORT tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate ESPORT tokeni tokenoomikat, avastage ESPORT tokeni reaalajas hinda!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.