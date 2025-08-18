Rohkem infot ESPORT

Esportplayer logo

Esportplayer hind (ESPORT)

Loendis mitteolevad

1 ESPORT/USD reaalajas hind:

--
----
-11.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Esportplayer (ESPORT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:35:51 (UTC+8)

Esportplayer (ESPORT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00165262
$ 0.00165262$ 0.00165262

$ 0
$ 0$ 0

-0.39%

-11.63%

-9.00%

-9.00%

Esportplayer (ESPORT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ESPORT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ESPORTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00165262 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ESPORT muutunud -0.39% viimase tunni jooksul, -11.63% 24 tunni vältel -9.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Esportplayer (ESPORT) – turuteave

$ 66.11K
$ 66.11K$ 66.11K

--
----

$ 66.11K
$ 66.11K$ 66.11K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Esportplayer praegune turukapitalisatsioon on $ 66.11K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ESPORT ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 66.11K.

Esportplayer (ESPORT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Esportplayer ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Esportplayer ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Esportplayer ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Esportplayer ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-11.63%
30 päeva$ 0-22.17%
60 päeva$ 0+14.87%
90 päeva$ 0--

Mis on Esportplayer (ESPORT)

Esportplayer is an esport crypto platform where users can watch esport, see tournament information, read news and watch highlights. At the core of the platform is the ESPORT token, and the ESPORT token can be earned through different activities: watch-to-earn, daily quests, reaching milestones or participating in live challenges. We are building the next generation esport crypto platform, as the way we watch esport hasn't changed much the last decade.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Esportplayer (ESPORT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Esportplayer hinna ennustus (USD)

Kui palju on Esportplayer (ESPORT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Esportplayer (ESPORT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Esportplayer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Esportplayer hinna ennustust kohe!

ESPORT kohalike valuutade suhtes

Esportplayer (ESPORT) tokenoomika

Esportplayer (ESPORT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ESPORT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Esportplayer (ESPORT) kohta

Kui palju on Esportplayer (ESPORT) tänapäeval väärt?
Reaalajas ESPORT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ESPORT/USD hind?
Praegune hind ESPORT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Esportplayer turukapitalisatsioon?
ESPORT turukapitalisatsioon on $ 66.11K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ESPORT ringlev varu?
ESPORT ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ESPORT (ATH) hind?
ESPORT saavutab ATH hinna summas 0.00165262 USD.
Mis oli kõigi aegade ESPORT madalaim (ATL) hind?
ESPORT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ESPORT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ESPORT kauplemismaht on -- USD.
Kas ESPORT sel aastal kõrgemale ka suundub?
ESPORT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ESPORT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.