Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) teave Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few. Ametlik veebisait: https://www.socios.com/fan-tokens/ Ostke BAHIA kohe!

Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 68.77K $ 68.77K $ 68.77K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 800.96K $ 800.96K $ 800.96K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 858.65K $ 858.65K $ 858.65K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.37 $ 1.37 $ 1.37 Kõigi aegade madalaim: $ 0.085173 $ 0.085173 $ 0.085173 Praegune hind: $ 0.085865 $ 0.085865 $ 0.085865 Lisateave Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) hinna kohta

Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BAHIA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BAHIA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BAHIA tokeni tokenoomikat, avastage BAHIA tokeni reaalajas hinda!

BAHIA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BAHIA võiks suunduda? Meie BAHIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BAHIA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!