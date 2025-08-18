Mis on Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

Üksuse Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) allikas Ametlik veebisait

Kui palju on Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) tokenoomika

Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAHIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Milline on praegune BAHIA/USD hind? $ 0.088661 . Milline on Esporte Clube Bahia Fan Token turukapitalisatsioon? BAHIA turukapitalisatsioon on $ 71.06K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BAHIA ringlev varu? BAHIA ringlev varu on 800.96K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BAHIA (ATH) hind? BAHIA saavutab ATH hinna summas 1.37 USD . Mis oli kõigi aegade BAHIA madalaim (ATL) hind? BAHIA nägi ATL hinda summas 0.088377 USD . Milline on BAHIA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BAHIA kauplemismaht on -- USD . Kas BAHIA sel aastal kõrgemale ka suundub? BAHIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

