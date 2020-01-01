Escoin (ELG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Escoin (ELG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Escoin (ELG) teave The purpose of Escoin includes providing clients and law firms establish mutual cooperation in the digital environment in accordance with common interests by eliminating the country’s borders and providing the entire infrastructure they need. In doing so, the aim is to expand the network and thus to provide a more transparent and healthy business model. Ametlik veebisait: https://www.escoin.ee/ Ostke ELG kohe!

Escoin (ELG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Escoin (ELG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 54.04M Koguvaru: $ 250.00M Ringlev varu: $ 184.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 73.35M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.61 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.293432 Lisateave Escoin (ELG) hinna kohta

Escoin (ELG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Escoin (ELG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ELG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ELG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ELG tokeni tokenoomikat, avastage ELG tokeni reaalajas hinda!

ELG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ELG võiks suunduda? Meie ELG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ELG tokeni hinna ennustust kohe!

