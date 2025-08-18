Rohkem infot ELG

Escoin hind (ELG)

1 ELG/USD reaalajas hind:

$0.286806
-1.70%1D
Escoin (ELG) reaalajas hinnagraafik
Escoin (ELG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.286806
24 h madal
$ 0.294234
24 h kõrge

$ 0.286806
$ 0.294234
$ 3.61
$ 0
-1.64%

-1.85%

-1.62%

-1.62%

Escoin (ELG) reaalajas hind on $0.286624. Viimase 24 tunni jooksul ELG kaubeldud madalaim $ 0.286806 ja kõrgeim $ 0.294234 näitab aktiivset turu volatiivsust. ELGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.61 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ELG muutunud -1.64% viimase tunni jooksul, -1.85% 24 tunni vältel -1.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Escoin (ELG) – turuteave

$ 52.83M
--
$ 71.70M
184.21M
250,000,000.0
Escoin praegune turukapitalisatsioon on $ 52.83M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ELG ringlev varu on 184.21M, mille koguvaru on 250000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 71.70M.

Escoin (ELG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Escoin ja USD hinnamuutus $ -0.0054132318011153.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Escoin ja USD hinnamuutus $ -0.0031763385.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Escoin ja USD hinnamuutus $ +0.0133038249.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Escoin ja USD hinnamuutus $ -0.00076907194568875.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0054132318011153-1.85%
30 päeva$ -0.0031763385-1.10%
60 päeva$ +0.0133038249+4.64%
90 päeva$ -0.00076907194568875-0.26%

Mis on Escoin (ELG)

The purpose of Escoin includes providing clients and law firms establish mutual cooperation in the digital environment in accordance with common interests by eliminating the country’s borders and providing the entire infrastructure they need. In doing so, the aim is to expand the network and thus to provide a more transparent and healthy business model.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Escoin (ELG) allikas

Ametlik veebisait

Escoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Escoin (ELG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Escoin (ELG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Escoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Escoin hinna ennustust kohe!

ELG kohalike valuutade suhtes

Escoin (ELG) tokenoomika

Escoin (ELG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Escoin (ELG) kohta

Kui palju on Escoin (ELG) tänapäeval väärt?
Reaalajas ELG hind USD on 0.286624 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ELG/USD hind?
Praegune hind ELG/USD on $ 0.286624. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Escoin turukapitalisatsioon?
ELG turukapitalisatsioon on $ 52.83M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ELG ringlev varu?
ELG ringlev varu on 184.21M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ELG (ATH) hind?
ELG saavutab ATH hinna summas 3.61 USD.
Mis oli kõigi aegade ELG madalaim (ATL) hind?
ELG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ELG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ELG kauplemismaht on -- USD.
Kas ELG sel aastal kõrgemale ka suundub?
ELG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ELG hinna ennustust.
